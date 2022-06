Genshin Impact 2.7: altri 100 Primogems gratis per tutti, come ottenerli subito

Questo periodo è particolarmente ricco per i giocatori della versione 2.7 di Genshin Impact, visto che è disponibile per loro anche un altro pacchetto gratuito di 100 Primogems. Il team di sviluppo ha deciso infatti di distribuire questa ricompensa in seguito alla scoperta di un bug.

A quanto pare, il problema riguardava il modo in cui l'Elemental Burst di Yelan interagiva con il Chakra Desiderata di Raiden Shogun, ovvero quell'aura elettrica circolare che può essere caricata con l'esecuzione delle abilità da parte dei membri della squadra. Sembrerebbe che, a causa di un bug, la skill di Yelan non funzionasse a dovere e ciò ha costretto il team di sviluppo ad intervenire con un hotfix già applicato al free to play senza che vi sia il bisogno di scaricare un aggiornamento.

Ora il problema è stato risolto e, come accade in questi casi, Hoyoverse ha inviato alla casella di posta virtuale di tutti gli utenti un messaggio contenente ben 100 Primogems. Per ottenere la ricompensa gratis non occorre fare altro che avviare il gioco e riscattare l'oggetto nel menu della posta. Sappiate però che il messaggio non sarà disponibile per sempre e sparirà tra una manciata di giorni, quindi vi suggeriamo di leggerlo il prima possibile.

A proposito di ricompense, avete già riscattato le Primogems gratis di Genshin Impact con il nuovo codice di giugno 2022?