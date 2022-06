Genshin Impact 2.7: codice di giugno 2022 per ottenere Primogems gratis

Non avete ancora trovato Yelan nella versione 2.7 di Genshin Impact? Allora il nuovo codice distribuito dagli sviluppatori del free to play, utile per ottenere Primogems gratis, potrebbe fare al caso vostro.

Qui sotto potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems e materiali per il potenziamento dei personaggi:

MTNUJBXDD72R - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 5 unità di Adventurer's Experience

Il metodo attraverso il quale è possibile effettuare il riscatto del codice è attivo su tutte le versioni del gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) e non richiede grossi sforzi da parte del giocatore. Il primo step consiste nell'aver aggiornato il titolo alla versione 2.7 (ovvero l'ultima patch) e, una volta avviato il Genshin Impact, accedere al menu principale per selezionare l'icona a forma di ingranaggio, la quale conduce alla schermata delle impostazioni. Da qui occorre selezionare prima la voce "Account" e poi cliccare sul tasto "Redeem code". In base al dispositivo che state utilizzando, apparirà una tastiera virtuale o uno spazio vuoto nel quale digitare la sequenza di numeri e lettere che avete letto poco più sopra e grazie alle quali ottenere le ricompense gratis.

Esiste anche un secondo metodo, il quale però è valido solo sugli account che hanno abilitato il cross-save totale di Genshin Impact oppure sulle versioni PC, iOS e Android. In questo caso bisogna eseguire l'accesso al sito ufficiale e poi cliccare sul tasto "Redeem code" che si trova in alto a sinistra del portale: così facendo si accede alla schermata utile per il riscatto dei codici, nella quale occorre selezionare Europa come server e poi inserire il codice per completare il riscatto.

Una volta inserito il codice, cliccate sul tasto per ricevere le ricompense (noterete a schermo un messaggio che notifica l'avvenuto riscatto del codice) e poi avviate Genshin Impact: troverete tutti gli oggetti e le Primogems gratuite tra i messaggi della posta. Sappiate che il codice non resterà attivo per sempre e scadrà il prossimo 15 luglio 2022.