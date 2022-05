Genshin Impact 2.7 disponibile con nuovi personaggi e 600 Primogems gratis

miHoYo ha pubblicato l'attesissimo aggiornamento 2.7 di Genshin Impact, questo update introduce due nuovi personaggi giocabili oltre equipaggiamento extra, eventi, quest e tantissimi altri contenuti.

Iniziamo ricordando che tutti i giocatori hanno diritto a 600 Primogems gratis come ricompensa per il down dei server in vista della pubblicazione dell'aggiornamento, inoltre sono previsti anche altri bonus gratis per tutti tra cui Mora ×5,000, Lotus Head ×12 e Matsutake ×12.

Una delle novità più interessanti riguarda il debutto di Yelan (Hydro) in Genshin Impact, personaggio 5 Stelle ora disponibile insieme al "Mender of Tribulations" Kuki Shinobu (Electro), personaggio 4 Stelle. Troviamo poi nuovo equipaggiamento tra cui gli archi Aqua Simulacra e Fading Twilight, nuovi eventi e ques tra cui la missione Archon Interlude Chapter Act II Perilous Trail, oltre alla story quest di Yelan Umbrabilis Orchis Chapter Act I Calculated Gambit.

Non mancano ovviamente correzioni di bug, problemi minori, aumento della stabilità e migliorie dietro le quinte per aumentare la qualità dell'esperienza, oltre ad un miglior bilanciamento di alcune armi e abilità generali dei personaggi.

L'aggiornamento 2.8 di Genshin Impact esce il 13 luglio, maggiori dettagli sui contenuti sono attesi nelle prossime settimane, per quello che si prospetta essere un "Major Update" per la stagione estiva con tanti contenuti, ne sapremo di più durante l'estate.