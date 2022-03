Genshin Impact 2.7, due nuovi personaggi: arrivano Yelan e Kuki Shinobu

La software house cinese non si è infatti fatta pregare per la condivisione di anticipazioni in merito al futuro aggiornamento 2.7 . Previsto per la primavera inoltrata, l'update introdurrà nel mondo di Teyvat due nuovi personaggi, pronti ad imbracciare le armi tra le lande del continente fantasy. Con i Tweet che trovate disponibili in calce a questa news, gli sviluppatori di Genshin Impact hanno offerto i primi dettagli sulle new entry del free to play.

I'd like to suggest that you treat her as an ordinary person, but if you do, it's easy to lose control over negotiations. — Yanfei



◆ Yelan

◆ Valley Orchid

◆ A mysterious person who claims to work for the Ministry of Civil Affairs

◆ Hydro

◆ Umbrabilis Orchis#GenshinImpact pic.twitter.com/DZ1j3PyshW — Genshin Impact (@GenshinImpact) March 28, 2022

Yelan's identity has always been a mystery.

Like a phantom, she often appears in various guises at the center of events, and disappears before the storm stops.#GenshinImpact pic.twitter.com/XVCffaDUpL — Genshin Impact (@GenshinImpact) March 28, 2022

Kuki Shinobu ‧ Mender of Tribulations



Deputy Leader of the Arataki Gang#GenshinImpact pic.twitter.com/2TtwpiDo8T — Genshin Impact (@GenshinImpact) March 28, 2022