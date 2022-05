Genshin Impact 2.7, l'evento di presentazione potrebbe essere vicino: spunta una data leak

Con oltre 3 miliardi di dollari di guadagni per Genshin Impact su mobile, l'Action RPG sviluppato dal team cinese di MiHoYo ha conquistato in breve tempo un'immensa schiera di appassionati.

Al momento, i fan sono però in attesa di scoprire quando potranno mettere mano ai nuovi contenuti previsti dalla versione 2.7 del titolo. Quest'ultima, lo ricordiamo, è stata infatti oggetto di un inaspettato rinvio, causato dalla difficile situazione che sta al momento caratterizzando l'area di Shanghai. In attesa di aggiornamenti ufficiali da parte del team di sviluppo, non sono mancati rumor e indiscrezioni relativi a quella che potrebbe essere la data di lancio di Genshin Impact 2.7.

Ora, lo scenario si fa ancora più articolato, con un noto dataminer che sembra aver carpito informazioni relative alla presentazione dell'update 2.7 dell'Action RPG. Dal server Discord di Wangsheng Funeral Parlor - indagatore di codici da tempo attivo nella community di Genshin Impact -, si apprende infatti che il prossimo evento streaming dedicato al free to play dovrebbe avere luogo intorno alla giornata di venerdì 20 maggio. Sempre stando al dataminer, l'aggiornamento 2.7 dovrebbe inoltre portare con sé un nuovo banner dedicato ai personaggi di Yelan e Xiao.



Al momento, ad ogni modo, dal team di MiHoYo non sono ancora giunti aggiornamenti ufficiali: non resta dunque che attendere eventuali conferme.