Genshin Impact 2.7, Hidden Dreams in the Depths è il nuovo evento: c'è anche Kuki Shinobu

Dopo la pubblicazione delle tante novità dell'aggiornamento 2.7 di Genshin Impact, è tempo per i Viaggiatori di Teyvat di prendere parte ad un nuovo evento speciale.

Il team di MiHoYo ha infatti annunciato ufficialmente l'imminente inizio di Hidden Dreams in the Depths, che porterà con sé molti bonus speciali. In particolare, i giocatori di Genshin Impact avranno maggiori possibilità di aggiungere alla propria squadra quattro personaggi, che riceveranno un notevole boost durante l'evento. A partire dalle ore 18:00 del 21 giugno, e sino alle ore 14:59 del 12 luglio 2022, in Genshin Impact sarà più facile conquistare:

Arataki Itto : eroe a 5 Stelle, legato all'elemento Geo;

: eroe a 5 Stelle, legato all'elemento Geo; Kuki Shinobu : eroe a 4 Stelle, legato all'elemento Electro;

: eroe a 4 Stelle, legato all'elemento Electro; Chongyun : eroe a 4 Stelle, legato all'elemento Cryo;

: eroe a 4 Stelle, legato all'elemento Cryo; Gorou: eroe a 4 Stelle, legato all'elemento Geo;

Al termine dell'evento, il personaggio di Kuki Shinobu diverrà regolarmente disponibile all'interno delladi Genshin Impact. Per l'intera durata dell'evento, i giocatori avranno anche maggiori possibilità di aggiudicarsi alcune: la Claymore Redhorn Stonethresher e il Catalizzatore Memory of Dust.Con l'evento Hidden Dreams in the Depths, diventa inoltre disponibile un nuovo evento, con l'attivazione dell'Hangout Event legato a Kuki Shinobu. Ulteriori bonus e contenuti saranno attivati da MiHoYo in occasione dell'appuntamento.Nel frattempo, Genshin Impact è ora giocabile su Google PC