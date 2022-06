Genshin Impact 2.7, Kuki Shinobu è pronto al debutto: trailer per la nuova combattente

Tra le numerose novità previste dall'aggiornamento 2.7 di Genshin Impact, trova spazio anche l'imminente ingresso in scena di una combattente inedita, Kuki Shinobu.

Guerriera di rango a 4 Stelle, l'eroina legata all'elemento Electro farà infatti il proprio esordio con l'inizio dell'evento Hidden Dreams in the Depths di Genshin Impact, il cui avvio è in programma per martedì 21 giugno 2022. Per scandire l'ultimo conto alla rovescia in vista dell'ingresso in scena di Kuki Shinobu, il team di MiHoYo ha pubblicato un trailer dedicato al personaggio.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato ci narra la storia della guerriera, da tempo legata all'Arataki Gang. Nonostante chi le sta intorno ritenga la sua scelta uno spreco di talento, Kuki Shinobu sembra aver trovato nel gruppo la propria dimensione ideale. Con molto tempo libero a disposizione, la giovane non manca di dedicare tempo allo studio e alla lettura.



Il filmato offre inoltre un primo assaggio di quello che sarà lo stile di combattimento di Kuki Shinobu, la cui arma di riferimento è la spada. Fendenti rapidi e combo legate all'elettricità completano il combat system del nuovo personaggio di Genshin Impact. Come accennato, i giocatori del free to play avranno presto la possibilità di aggiungere Shinobu alla propria squadra di combattenti.