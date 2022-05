Genshin Impact 2.7, quanto uscirà l'update? Indizi dai dataminer

In seguito all'annuncio ufficiale del posticipo dell'update 2.7 di Genshin Impact, la community attende aggiornamenti su quando il team di sviluppo avrà modo di riprendere il regolare supporto post lancio per l'Action RPG.

Per il momento, da MiHoYo non sono tuttavia ancora giunte comunicazioni ulteriori in merito. In attesa di informazioni ufficiali da parte della software house, i dataminer hanno cercato di scoprire qualche dettaglio tramite l'analisi del codice di gioco. In particolare, l'utente Lumie ha ravvisato diverse indicazioni sulla possibile finestra di lancio dell'update identificata da MiHoYo.

Come potete verificare in calce a questa news, il dataminer riferisce di aver identificato indizi che lascerebbero pensare ad un posticipo di circa tre settimane per il prossimo aggiornamento di Genshin Impact. Stando a quanto affermato da Lumie, dunque, l'update 2.7 potrebbe divenire disponibile su PC, console e dispostivi mobile nel corso della seconda metà di maggio.



Il dataminer, tuttavia, pone l'accento sul fatto che la data potrebbe essere facilmente soggetta a variazioni. Come noto, infatti, il rinvio dell'update 2.7 di Genshin Impact non è legato ad esigenze specifiche interne a MiHoYo, bensì alla difficile situazione che sta interessando la metropoli di Shanghai ormai da diverse settimane. Per saperne di più, insomma, non resta che attendere comunicazioni direttamente dalla software house cinese.