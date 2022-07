Genshin Impact 2.8: come sbloccare la skin gratis di Fischl e 320 Primogems

A qualche giorno di distanza dal debutto dell’update 2.8 di Genshin Impact è arrivato anche l’evento estivo, il quale permette di esplorare una nuova mappa e ottenere numerose ricompense gratis.

Per dare inizio a questa nuova avventura occorre scorrere tra le quest attive e selezionare “Summertime Odyssey I: The Golden Apple Vacation Returns!”: basterà seguire le indicazioni della missione e completare la sua parte iniziale per raggiungere una porzione della mappa che resterà disponibile solo per le prossime cinque settimane, ovvero il Golden Apple Archipelago. In giro per questa area extra di Tevyat, nella quale è fondamentale spostarsi con una barca, è possibile trovare un totale di 20 Echoing Conch, ovvero conchiglie che fungono da collezionabili e che sono sparse tra le varie isole e, in alcuni casi, nelle aree visitabili esclusivamente durante la quest dell'evento.

Per sbloccare la skin Ein Immernachtstraum per Fischl occorre raccogliere solo 16 delle 20 conchiglie. Non preoccupatevi, poiché si tratta di un compito parecchio semplice, soprattutto perché ogni volta che vi avvicinerete ad uno di questi collezionabili apparirà un'icona sulla mini-mappa in alto a destra. Una volta trovato l'oggetto, interagiteci per aggiungerlo alla collezione e passare al prossimo. Ogni 4 collezionabili raccolti, vi verranno date anche 80 Primogems (dovrete sbloccarle manualmente dal menu dell'evento) per un totale di 320 Primogems. Chi ha bisogno di altra valuta premium, può completare le altre attività dell'evento a tempo per ottenerne un bel po' e magari investirle nei banner della versione 3.0 di Genshin Impact.

Prima di lasciarvi alla mappa con la posizione delle conchiglie, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale con tutte le novità dell'update 2.8 di Genshin Impact.