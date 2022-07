Genshin Impact 2.8 ha una data: Summer Fantasia porta nuove aree ed Heizou

In occasione dello streaming dedicato all'update 2.8 di Genshin Impact, il team di MiHoYo ha presentato ufficialmente tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento Summer Fantasia.

Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il contenuto proporrà l'aggiunta di alcune zone nel mondo di Teyvat. I Viaggiatori potranno infatti presto esplorare una versione rinnovata dell'Arcipelago di Golden Apple, che per l'occasione proporrà nuove aree da esplorare, enigmi, tesori e missioni da portare a termine. I giocatori che porteranno a termine queste avventure saranno ricompensati con la possibilità di sbloccare gratuitamente Fischl, eroe a Quattro Stelle.



Come di consueto, vi sarà inoltre spazio per l'ingresso in scena di un personaggio completamente inedito, ovvero il genio del crimine Shikanoin Heizou. Legato all'elemento Ameno, ci troviamo di fronte ad un combattente melee armato di catalizzatore. Tra le abilità, troviamo la capacità di Heizou di infliggere danno aggiuntivo ai nemici affetti da status elementali. Accanto al personaggio inedito, anche Diluc e Kaedehara Kazuha saranno protagonisti di nuove Story Quest.

Il debutto di Summer Fantasia ha già una data, con l'update 2.8 di Genshin Impact che sarà disponibile a partire dal prossimo 13 luglio 2022. In chiusura, vi ricordiamo che sono disponibili anche i nuovi codici per riscattare Primogems gratis in Genshin Impact.