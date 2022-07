Genshin Impact 2.8 disponibile, arriva Shikanoin Heizou ma ancora niente italiano

Come promesso, miHoYo ha pubblicato oggi l'aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, questo update introdoce il personaggio giocabile di Shikanoin Heizou oltre a nuove quest, eventi ed equipaggiamento. Ecco le novità dell'ultimo aggiornamento di Genshin Impact.

La prima cosa da segnalare riguarda ovviamente le ricompense per la manutenzione, in totale ci sono 600 Primogems gratis per tutti, tra le altre novità citiamo invece l'arrivo di una nuova area a tempo limitato, Golden Apple Archipelago sarà disponibile solamente con l'aggiornamento 2.8 e verrà rimossa con l'arrivo di versioni successive.

Debutta anche il personaggio 4 Stelle Shikanoin Heizou (Analytical Harmony), insieme a nuovi elementi per l'equipaggiamento come la spada 4 Stelle Cursed Blade, inoltre fa la loro comparsa il nuovo evento estivo Summertime Odyssey.

Non mancano poi nuovi costumi, quest secondarie, ricette e fix di bug e problemi tecnici, anche per quanto riguarda alcuni errori grammaticali nelle traduzioni in tredici lingue tra cui giapponese, tedesco, inglese, portoghese e indonesiano. A questo proposito, Genshin Impact 2.8 non aggiunge l'italiano, la traduzione nella nostra lingua è stata annunciata da mesi ma ancora non ci sono sostanziali novità in merito.

Genshin Impact è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, iOS e Android, una versione per Nintendo Switch è stata annunciata ma non è ancora disponibile per il download.