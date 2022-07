Genshin Impact 2.8: Primogems gratis con il nuovo codice di luglio 2022

In attesa che Hoyoverse sveli nuovi dettagli sul tanto atteso aggiornamento alla versione 3.0 di Genshin Impact, è arrivato un nuovo codice grazie al quale i giocatori del free to play possono ottenere Primogems gratis.

Qui sotto potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems e materiali per il potenziamento dei personaggi:

XTNDKTEBWA59 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 5 unità di Adventurer's Experience

Come per tutti i codici di Genshin Impact, esistono due diversi metodi per il loro utilizzo, ma solo uno di essi può essere utilizzato su tutte le piattaforme e l’altro soffre di alcune limitazioni. Il primo metodo è valido su tutte le versioni del gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) e consiste nell’inserimento direttamente nel menu delle opzioni: avviate Genshin Impact, accedete al menu principale e selezionate l’icona a forma di ingranaggio per accedere alle opzioni. Da qui, scorrete fino alla voce “Account” e poi cliccate sul tasto “Redeem Code” per far apparire una tastiera fisica (su PC) o virtuale (su console e mobile) attraverso la quale immettere la sequenza di numeri e lettere e poi confermare.

Esiste anche un secondo metodo, il quale però è utilizzabile solo ed esclusivamente sugli account che hanno abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. In caso contrario, potete seguire questi passaggi su tutte le versioni del gioco ad eccezione di quelle PlayStation 4 e PlayStation 5. Il metodo in questione consiste nell’accedere al sito ufficiale e poi cliccare sul tasto "Redeem code" che si trova in alto a sinistra del portale: così facendo si accede alla schermata utile per il riscatto dei codici, nella quale occorre selezionare Europa come server e poi inserire il codice per completare il riscatto.

Una volta inserito il codice, cliccate sul tasto per ricevere le ricompense (noterete a schermo un messaggio che notifica l'avvenuto riscatto del codice) e poi avviate Genshin Impact: troverete tutti gli oggetti e le Primogems gratuite tra i messaggi della posta. Sappiate che il codice ha una durata limitata nel tempo ed è preferibile utilizzarlo il prima possibile.