Genshin Impact 2.8: la skin gratis di Fischl e quella di Diluc in un nuovo trailer

Solo qualche giorno fa, Hoyoverse ha trasmesso in diretta streaming il reveal ufficiale dell'aggiornamento 2.8 di Genshin Impact, il quale verrà pubblicato tra poco più di una settimana. In attesa di poter mettere le mani su tutte le novità di Summer Fantasia, il team ha mostrato le nuove skin dell'update in un trailer dedicato.

Per la terza volta dal lancio del gioco, infatti, gli sviluppatori si preparano ad introdurre nuovi costumi con i quali personalizzare gli eroi del free to play. Nella versione 2.8 di Genshin Impact, i protagonisti saranno Diluc (5 Stelle Pyro) e Fischl (4 Stelle Electro), i cui costumi verranno aggiunti permanentemente al gioco. Come già accaduto in passato, la splendida skin dell'arciera 4 Stelle potrà essere sbloccata gratuitamente completando una serie di attività nel corso dell'evento estivo e, in un secondo momento, potrà essere recuperata tramite microtransazioni nello shop in game. L'elegante abito di Diluc, invece, verrà messo in vendita ad un prezzo di favore per tutta la durata della versione 2.8 e successivamente si potrà acquistare a prezzo pieno.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra entrambi gli outfit in movimento, vi ricordiamo che Hoyoverse ha ufficialmente pubblicato il primo teaser di Sumeru, la prossima regione di Genshin Impact il cui arrivo dovrebbe essere previsto entro settembre 2022.