Genshin Impact: altri 200 Primogems gratis per piccoli problemi di Baal e Aloy

Ancora una volta i giocatori dell'update 2.1 di Genshin Impact possono approfittare delle piccole distrazioni del team di sviluppo, il quale prova a farsi perdonare con un bel gruzzoletto di Primogems gratis.

Proprio oggi, infatti, tutti i giocatori del free to play miHoYo hanno ricevuto nella casella di posta virtuale due diversi messaggi con un allegato particolarmente gradevole: ognuno dei messaggi contiene infatti 100 Primogems per un totale di 200 unità della preziosa risorsa utile per sbloccare nuove armi e personaggi. Il regalo è stato fatto agli utenti per via di due problematiche che hanno coinvolgo due dei personaggi introdotti con l'ultimo aggiornamento: Raiden Shogun e Aloy di Horizon Zero Dawn. Nel caso di Baal, si tratta di un errore nella descrizione della seconda Costellazione del personaggio, la quale riportava fino a ieri alcune informazioni errate. Per quello che riguarda invece il problema di Aloy, pare che il costo in Mora per far livellare/ascendere il personaggio fosse superiore al previsto.

Entrambi i problemi sono stati risolti con un hotfix e tutti i giocatori possono approfittare del dono in game, il quale resterà nella vostra casella di posta solo per qualche giorno. Se siete interessati alla ricompensa, quindi, fareste bene ad avviare il gioco e a riscattarla.

