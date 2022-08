Genshin Impact 3.0: 300 Primogems gratis con i codici del reveal di Sumeru

Hoyoverse ha deciso di mantenere inalterate le tradizioni e in occasione della diretta streaming dedicata al reveal di Sumeru, ovvero la versione 3.0 di Genshin Impact, ha distribuito i codici utili per ottenere in maniera gratuita ben 300 Primogems.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

8ANCKTWYVRD5 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi) EA7VKTFHU9VR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi) KT7DKSFGCRWD - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere tutti i bonus con i codici distribuiti nel corso della diretta streaming non sono molti e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare il free to play miHoYo. Il primo metodo per il riscatto, leggermente più complesso per via dell'inserimento manuale del codice, è valido su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, iPad e iPhone) e consiste nell'effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". Nella schermata che appare, basta utilizzare la tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) per immettere il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto dei nuovi codici di Genshin Impact è molto più veloce rispetto al precedente, ma ha un'importante limitazione. Tale sistema è attivo esclusivamente su PC, Android e iOS e i giocatori PlayStation 4/PlayStation 5 possono sfruttarlo solo nel caso in cui sul loro account sia stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Per questo secondo metodo basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato miHoYo e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere i codici (uno alla volta) e poi riscattarli, selezionando sempre Europa come server.

Se siete interessati alle ricompense che si possono ricevere mediante il riscatto di questi codici, vi invitiamo ad inserirli utilizzando uno dei due metodi il prima possibile, poiché resteranno attivi solo per qualche ora, dopodiché riceverete un errore al momento del loro inserimento. Chiunque voglia ricevere i bonus, inoltre, deve assicurarsi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10. Sappiate inoltre che riscattare i codici non è sufficiente a ricevere i bonus, poiché occorre visitare anche il menu relativo alla casella di posta in game (premete Start e poi cliccate sull'icona a forma di lettera sulla colonna a sinistra) e poi cliccare sul tasto "Claim all".

