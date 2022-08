Genshin Impact 3.0, ecco la data del reveal ufficiale: Sumeru brilla nel nuovo trailer

Con la regione di Sumeru in arrivo in Genshin Impact, il team di MiHoYo non rallenta il proprio programma di supporto post lancio al suo travolgente Action RPG.

Per stuzzicare la fantasia del pubblico, la software house ha ora pubblicato un nuovo trailer dedicato a questa suggestiva area di Teyvat. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ci offre alcuni dettagli sul comparto narrativo che accompagnerà l'ingresso in scena di Sumeru. Numerosi i personaggi di Genshin Impact chiamati in causa dal video, che include apparizioni di Tighnari, Collei, Alhaitham Traveler, Aether, Paimon, Dori, Cyno, Dehya, Nilou e Nahida.



In aggiunta, il team di MiHoYo ha confermato di essere pronta ad alzare il sipario sulla versione 3.0 di Genshin Impact. Come ormai da consuetudine, un appuntamento streaming dedicato illustrerà alla community tutte le novità in programma per l'Action RPG gratuito. La diretta sarà trasmessa il prossimo sabato 13 agosto 2022. Dalle ore 14:00, gli appassionati potranno seguire lo streaming sul canale Twitch di Genshin Impact. A seguire, l'evento sarà riproposto anche sul canale YouTube del free to play.

Ricordiamo in chiusura che Genshin Impact sarà presente alla Gamescom 2022, con MiHoYo che ha promesso tante novità in arrivo in occasione della Fiera di Colonia.