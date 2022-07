Genshin Impact 3.0, ancora leak: video svela Linou, primo personaggio Dendro

In occasione della presentazione dell'update 2.8 dell'Action RPG, il team di MiHoYo ha presentato ufficialmente uno stuzzicante teaser trailer dedicato all'esordio di Sumeru in Genshin Impact, ma la nuova area non sembra essere l'univa sorpresa in dirittura di arrivo.

A lasciarlo intuire è un nuovo video leak emerso in rete e dedicato alla versione 3.0 del free to play. Con l'avvicinarsi del secondo anniversario dell'Action RPG gratuito, la community è in particolare fermento, ansiosa di scoprire cosa abbia in serbo il team di sviluppo per la ricorrenza. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che la prossima fase di Genshin Impact potrebbe ospitare il debutto di un importante contenuto inedito.

Parliamo nello specifico del primo personaggio associato ad un particolare elemento, identificato come Dendro. Stando ai leak, la combattente risponderebbe al nome di Nilou: direttamente in calce a questa news potete trovare il filmato che offre un piccolo assaggio del suo stile di combattimento. Ovviamente, stiamo parlando di materiale non ufficiale, e non è dunque detto che l'eroina troverà effettivamente spazio nell'update 3.0 del gioco.



In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che gli autori di MiHoYo hanno annunciato la data di uscita della versione 2.8 Genshin Impact, battezzata ufficialmente dal team come "Summer Fantasia".