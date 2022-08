Genshin Impact 3.0: la splendida Sumeru si mostra nel trailer della Gamescom 2022

Mancano solo poche ore al debutto della versione 3.0 di Genshin Impact e, per celebrare l'imminente lancio dell'update, Hoyoverse ha deciso di mostrarsi con un nuovo trailer sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2022.

L'evento presentato da Geoff Keighley ci ha permesso di osservare un filmato dedicato interamente a Sumeru, la bellissima ambientazione che va ad ampliare ulteriormente la già grande mappa del free to play. Il breve trailer ci permette di vedere i luoghi più importanti della mappa e i personaggi che arriveranno con i banner a tempo della versione 3.0, ovvero Tighnari, Collei e Dori. Una breve seuqenza è anche dedicata alla nuova versione del Traveler, che nel corso dell'avventura entrerà in possesso di nuove abilità legate all'elemento Dendro. Al termine del video possiamo anche notare il protagonista mentre si appresta ad entrare in un tempio nel deserto.

Prima di lasciarvi al trailer dell'aggiornamento che arriverà questa notte, vi ricordiamo che sono da poco stati annunciati gli eroi Candace, Nilou e Cyno, in arrivo con l'update 3.1 di Genshin Impact tra circa cinque settimane.

Sapevate che Genshin Impact regalerà a tutti 600 Primogems per il lancio di Sumeru?