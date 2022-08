Genshin Impact 3.0: con Sumeru arriva anche un codice per ottenere Primogems gratis

Da oggi è finalmente possibile andare in giro per Sumeru in Genshin Impact, visto che l'update 3,0 è disponibile per tutti i giocatori del free to play. Se siete a corto di Primogems, sappiate che Hoyoverse ha appena pubblicato un nuovo codice che permette di ottenere un po' di gemme in maniera completamente gratuita.

Di seguito potete trovare il codice il cui inserimento permette di ricevere in premio la valuta premium e non solo:

6A6VJTWGCPYV - Ricompensa per l'inserimento del codice: 60 Primogems e 10 unità di Adventurer's Experience (i libri verdi per potenziare i personaggi)

Per riscattare il codice, basta accedere a Genshin Impact, effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". Nel menu che appare a schermo è presente un campo di testo nel quale inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice che trovate poco sopra e infine confermare tramite la pressione dell'apposito tasto. È possibile anche eseguire il riscatto del codice tramite il sito ufficiale, visitando la pagina "Redeem" che si può raggiungere cliccando sull'apposito tasto in alto: nella pagina dedicata ai codici, selezionate Europa come server e inserite il codice per poi riscattarlo. Sappiate però che il secondo metodo può essere usato solo dagli utenti PC e mobile, dal momento che gli unici utenti PlayStation 4/PlayStation 5 che possono sfruttarlo sono coloro i quali hanno attivato il cross-save totale di Genshin Impact. A prescindere da quale metodo abbiate utilizzato per riscattare il codice, potete ottenere le ricompense in gioco visitando il menu della posta e cliccando sul tasto "Claim all".

