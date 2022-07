Genshin Impact 3.0: Sumeru e l'elemento Dendro in un lungo video gameplay

Malgrado sia in arrivo solo tra qualche giorno la versione 2.8 di Genshin Impact, l'attenzione dei videogiocatori del free to play è tutta rivolta all'update 3.0, il quale introdurrà la tanto attesa regione di Sumeru e l'elemento Dendro. Per placare l'hype dei fan, gli sviluppatori hanno pubblicato un video gameplay dedicato proprio alla patch 3.0.

Il filmato è arrivato in maniera del tutto inaspettata, dal momento che tutti i giocatori di Genshin Impact erano convinti che il teaser di Sumeru mostrato la scorsa settimana sarebbe stata l'ultimo assaggio del futuro del gioco per almeno un mesetto. Invece gli sviluppatori, complici forse gli innumerevoli leak che stanno arrivano sui social, hanno deciso di pubblicare una lunga e chiacchierata dimostrazione dei poteri dell'elemento Dendro in quel di Sumeru. Osservando il video possiamo scoprire quindi alcune delle abilità del Traveler in versione Dendro e vedere in azione le due nuove reazioni: la prima si ottiene combinando Dendro ed Electro, la seconda mescolando Pyro e il nuovo elemento. Stando a quanto dichiarato dai membri di Hoyoverse, anche in questo caso le reazioni sono state implementate seguendo ciò che accade nel 'mondo reale' e sarà naturale per i giocatori sfruttarle per superare le sfide. Sullo sfondo della dimostrazione possiamo anche notare alcuni scorci della nuova porzione del mondo di gioco, la quale sembra proporre una serie di piante che, al contatto con l'elemento Dendro, si trasformano in trampolini che verranno sicuramente sfruttati per sfide a tempo e altre attività.

Va precisato che al momento non si conosce la data d'uscita della versione 3.0, ma possiamo immaginare che il suo arrivo sia fissato entro la fine del mese di agosto, poiché ogni update di Genshin Impact ha una durata di sole 6 settimane. Questa informazione va presa però con le pinze, poiché il team di sviluppo potrebbe decidere di attendere qualche settimana extra e lanciare l'aggiornamento in occasione del secondo anniversario, a settembre.