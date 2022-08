Genshin Impact 3.0: con Sumeru si potranno ottenere più di 13.000 Primogems gratis

Se siete a corto di Primogems, sappiate l'aggiornamento alla versione 3.0 di Genshin Impact potrebbe essere una fonte particolarmente ricca della valuta premium con cui sbloccare armi e personaggi 5 Stelle.

Un utente Twitter ha deciso infatti di calcolare in maniera molto scrupolosa il quantitativo di Primogems gratuite che si potranno ottenere durante la patch 3.0. Il calcolo del videogiocatore tiene conto dei forzieri, degli enigmi, degli eventi a tempo e delle iniziative attraverso le quali Hoyoverse distribuisce la valuta all'inizio e alla fine di ogni versione del free to play. Se il calcolo dell'utente dovesse trovare conferma, significherebbe che il completamento di ogni singola attività di Sumeru e dell'update in arrivo settimana prossima permetterà di accumulare senza alcuna spesa una cifra superiore ai 13.500 Primogems. Si tratta di un quantitativo notevole di gemme, quasi sufficiente a raggiungere il pity (fissato a 16.000), ovvero il numero di Wish da fare per trovare un personaggio 5 Stelle in un banner.

In attesa dell'aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il trailer dedicato a Sumeru e ai personaggi della versione 3.0 di Genshin Impact. Per chi non lo sapesse, inoltre, Genshin Impact sarà all'Opening Night Live di Geoff Keighley alla Gamescom 2022.