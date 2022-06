Genshin Impact 3.0: trapelano in rete nuove immagini, sono gli eroi Dendro di Sumeru?

Pur sapendo che il prossimo aggiornamento di Genshin Impact non sarà quello di Sumeru, i giocatori del free to play sono in fervente attesa di scoprire tutte le novità della nuova regione di Tevyat. A tal proposito, una serie di artwork trapelati in rete potrebbe aver svelato in anticipo alcuni dei personaggi della versione 3.0.

Si tratta di tre immagini che ritraggono tre personaggi nella schermata che si visualizza solitamente al momento del ritrovamento di un eroe nella sezione Wish. Stando alla descrizione del leaker che ha condiviso sui social questi screenshot, si tratterebbe di Tighnari, Collei e Dori. Il primo è un arciere 5 Stelle di tipo Dendro (l'elemento che verrà introdotto con la versione 3.0 del gioco). Gli altri due personaggi sono invece 4 Stelle: Collei è anch'essa un'arciere appartenente all'elemento Dendro, invece Dori combatte usando uno spadone ed è di tipo Electro. Se questi fossero tutti i personaggi dell'aggiornamento in arrivo con Sumeru, significherebbe che almeno uno dei due banner proporrà un eroe 5 Stelle già disponibile, ovvero una rerun.

In ogni caso non vi sono conferme o smentite sul leak e non si esclude che si tratti di una serie di fan art spacciate come anticipazioni. Già negli scorsi giorni è accaduto qualcosa di simile, ma gli utenti più attenti hanno immediatamente smascherato i furbetti che hanno provato a diffondere questi falsi leak.

Nel frattempo vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le novità della versione 2.7 di Genshin Impact. Sapevate che un fan di Genshin Impact ha speso nel gioco ben 20mila euro sottratte a un magazine di Persona 5?