Genshin Impact 3.0: dove si trova Sumeru e come raggiungerla

Da oggi è disponibile l'aggiornamento alla versione 3.0 di Genshin Impact, il cui contenuto principale consiste nell'aggiunta di Sumeru, nuova regione della mappa che può essere esplorata alla ricerca di segreti e missioni. Se non sapete come raggiungere questo luogo, in questa guida potete trovare tutti i dettagli sulla sua posizione.

Dove si trova Sumeru in Genshin Impact

Raggiungere Sumeru è davvero semplicissimo, soprattutto se avete esplorato ogni angolo della mappa di Genshin Impact fino ad oggi. La nuova regione di Tevyat è situata ad ovest rispetto a The Chasm, la piccola area aggiunta qualche mese fa. Questo significa che da Liyue dovete continuare a spostarvi verso sinistra fino ad oltrepassare la miniera: scalate la parete rocciosa ad ovest di The Chasm e vi ritroverete come per magia nella verdeggiante Sumeru. In alternativa, potete giungere a Sumeru attraversando l'area montuosa ad ovest di Minlin. Va precisato che l'attuale regione extra non è disponibile nella sua interezza e l'area desertica verrà introdotta solo con i prossimi aggiornamenti, in maniera molto simile a quanto avvenuto con le isole dell'arcipelago di Inazuma.

Requisiti per la quest di Sumeru

Come per la quasi totalità delle aree che compongono la mappa del mondo di Genshin Impact, anche Sumeru può essere raggiunta ed esplorata senza alcun tipo di limitazione. Questo significa che anche chi dovesse iniziare a giocare oggi al free to play di Hoyoverse potrebbe mettere piede a Sumeru ed iniziarne l'esplorazione. L'unica reale limitazione riguarda la storia, poiché il terzo capitolo della main quest richiede al giocatore di soddisfare un paio di requisiti. Possono infatti dare il via alla quest di Sumeru solo ed esclusivamente i giocatori che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 35 e che hanno portato a termine la "Archon Quest – Chapter II: Act IV Requiem of the Echoing Depths".

