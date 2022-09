Genshin Impact 3.1: come ottenere 300 Primogems gratis con i nuovi codici

Nel corso della diretta dedicata al reveal dell'update 3.1 di Genshin Impact non potevano certo mancare i nuovi codici utili per ottenere Primogems gratis. Scopriamo quindi tutte le sequenze di numeri e lettere grazie alle quali è possibileottenre un po' della valuta premium del free to play targato Hoyoverse.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

3B6RYY7AHX9D - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

JT78YH7SGWRZ - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

2BP9HY6BYFR5 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere le ricompense attraverso i codici distribuiti durante la diretta streaming sono semplici ed è possibile eseguire il riscatto in due modi diversi. Il primo metodo consiste n ell'inserimento manuale del codice all'interno del gioco ed è valido per tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS). Per riscattare il codice con questo sistema, effettuate l'accesso al menu delle impostazioni, selezionate la voce "Account" e infine cliccate sul tasto "Redeem code": a questo punto visualizzerete a schermo una finestra attraverso la quale inserire con una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo è molto più veloce di quello spiegato poco sopra, ma ha delle limitazioni: chi non ha abilitato il cross-save totale di Genshin Impact e gioca esclusivamente su PlayStation 5 e PlayStation 5 non può usufruirne. Se non avete i progressi condivisi attivi, quindi, potete ripetere questi passaggi esclusivamente da PC, Android e iOS. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato miHoYo e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Come sempre, vi invitiamo a non attendere a lungo prima di procedere con il riscatto dei codici, poiché la loro validità è limitata nel tempo e già nelle prossime ore potrebbero non essere più validi. Una volta completato il riscatto, non occorre fare altro che avviare il gioco e reclamare le ricompense tramite il menu della posta, cliccando sul tasto "Claim all". Chiunque voglia ricevere i bonus, inoltre, deve assicurarsi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10.