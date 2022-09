Genshin Impact 3.1: come ottenere 3200 Primogems gratis e due pet coi nuovi eventi

Proprio durante l'update 3.1 di Genshin Impact si celebrerà il secondo anniversario del free to play targato Hoyoverse e, questa volta, pare che il team di sviluppo non voglia deludere i fan. A tal proposito, nei prossimi giorni si potranno ottenere più di 3.200 Primogems gratis, scopriamo come.

Of Travels and Treasures: A Thank-You Gift

Il primo evento attraverso il quale verranno distribuite le ricompense dell'anniversario di Genshin Impact prende il nome di Of Travels and Treasures: A Thank-You Gift. A differenza dei classici eventi, in questo caso il giocatore non deve fare altro che avviare il gioco almeno una volta a partire dal 1 ottobre 2022 per riscattare in blocco tutte le ricompense gratuite, che consistono in 1.600 Primogems e due animali da compagnia esclusivi che all'attivazione vi seguiranno in giro per Tevyat.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense dell'evento:

All'uscita della versione 3.1 - Pacchetto contenente 400 Primogems e l'esclusivo pet "Cloud Retainer's Damasked Device"

29 settembre 2022 - Pacchetto contenente 400 Primogems e 2 unità di Fragile Resin

30 settembre 2022 - Pacchetto contenente 400 Primogems e 2 unità di Fragile Resin

1 ottobre 2022 - Pacchetto contenente 400 Primogems e l'esclusivo pet "Jumpy Dumpty Party Popper"

Per poter riscattare queste ricompense occorre aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 2. Come al solito, tutti i premi verranno inviati alla casella di posta virtuale e non vi sono particolari limitazioni per il riscatto: basterà avviare il gioco entro e non oltre il termine della versione 3.1.

Path of Gleaming Jade Daily Login Event

Altra fonte di ricompense per l'anniversario è il login event chiamato Path of Gleaming Jade Daily Login Event, che consiste nella classica iniziativa che assegna ai giocatori un premio per ogni accesso al gioco. In palio vi sono un bel po' di materiali per i potenziamenti e ben 10 Interwined Fates, equivalente di 1.600 Primogems: Ricordiamo che l'Interwined Fate è il gettone per effettuare pull nei banner a tempo e ognuno di essi può essere sbloccato tramite l'esborso di 160 Primogems. Per ottenere tutte le ricompense dell'evento, basterà avviare il gioco in sette giorni diversi nel periodo compreso tra il 14 ed il 31 ottobre 2022. Qui sotto trovare i premi per ogni accesso giornaliero:

Giorno 1 - Ricompensa per l'accesso: Interwined Fate x1

Giorno 2 - Ricompensa per l'accesso: 80.000 Mora

Giorno 3 - Ricompensa per l'accesso: Interwined Fate x2

Giorno 4 - Ricompensa per l'accesso: 18 unità di Mystic Enhancement Ore

Giorno 5 - Ricompensa per l'accesso: Interwined Fate x2

Giorno 6 - Ricompensa per l'accesso: 8 unità di Hero's Wit

Giorno 7 - Ricompensa per l'accesso: Interwined Fate x5

Va precisato che possono ottenere questi oggetti solo i giocatori che hanno raggiunto l'Adventurer Rank 5 e non è fondamentale che gli accessi avvengano in giorni consecutivi.

In attesa di ottenere queste e le altre Primogems in palio con gli eventi a tempo limitato, vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer per il concerto di Genshin Impact del 2022, il quale verrà trasmesso in diretta su YouTube.