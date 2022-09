Genshin Impact 3.1 disponibile, arriva Cyno: il Giudice di Segreti combatte in trailer

Come promesso dagli autori di MiHoYo, è tempo di festeggiare il lancio della versione 3.1 di Genshin Impact, che porta nell'Action RPG gratuito un'ampia selezione di nuovi contenuti.

Tra questi ultimi spicca in particolare l'esordio di Cyno: il Giudice di Segreti di Teyvat è infatti pronto ad unirsi ai party dei Viaggiatori. Legato all'elemento Electro, il guerriero festeggia il debutto con un trailer dedicato. Disponibile in apertura a questa news, il filmato illustra nel dettaglio lo stile di combattimento di Cyno. Tra i poteri più interessanti del personaggio, spicca la possibilità di godere del favore delle divinità, che gli consentono di evocare un potere sovrannaturale sul campo di battaglia.



Con la versione 3.1 di Genshin Impact, il mondo di gioco accoglie inoltre nuove aree, con Sumeru che ora ospita tre zone completamente inedite: il Deserto Hypostyle, le terre di Setekh Inferiore e di Setekh Superiore. Spazio anche a nuovi archi narrativi, con l'esordio dell'Archon Quest Chapter III: Atto III "Dreams, Emptiness, Deception" e dell'Archon Quest III: Atto IV "King Desheret and the Three Magi". Cyno si presenta inoltre nella quest Lupus Aures Chapter: Atto I "Sands of Solitude", mentre per la quest di Nilou sarà necessario attendere sino al 14 ottobre 2022.

Come di consueto, come compensazione per le ore di manutenzione dei server, il lancio della versione 3.1 dell'Action RPG porta con sé 300 Primogems gratis per tutti i giocatori. Nel frattempo, il team di MiHoYo già guarda al futuro, dopo aver annunciato il prossimo arrivo di Layla e Nahida in Genshin Impact.