Genshin Impact 3.1: Primogems gratis con il nuovo mini-evento dedicato a Cyno

A pochi giorni dal debutto dell'update 3.1 di Genshin Impact, Hoyoverse ha dato il via ad un semplice evento che permette ai giocatori di ottenere un gruzzolo di Primogems da investire nei personaggi di prossima uscita, tra i quali troviamo l'attesissimo Cyno.

L'evento in questione prende il nome di "Trial of the Scorching Sands" ed è slegato dal gioco, trattandosi di una pagina web da visitare dopo aver effettuato l'accesso al sito ufficiale con un account Hoyoverse. Dopo aver fatto il login, vi ritroverete di fronte ad una sorta di mini-gioco attraverso il quale occorre assegnare a Cyno una serie di oggetti prima di inviarlo in una spedizione: basta seguire le istruzioni a schermo per completare la banale quest e ricevere la ricompensa, che consiste in un pacchetto di 40 Primogems. Le risorse verranno automaticamente inviate al vostro account e potrete riscattarle tramite l'accesso al menu della posta in gioco.

Va precisato che l'evento web in questione ha una durata limitata e sarà possibile prendervi parte fino al debutto dell'aggiornamento alla versione 3.1 di Genshin Impact, ovvero fino alla notte tra il 27 e il 28 settembre 2022. Per chi non lo sapesse, a breve si potranno inoltre riscattare 1.600 Primogems gratis grazie ai festeggiamenti per l'anniversario di Genshin Impact.

