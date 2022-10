Genshin Impact 3.1, la storia prosegue: i misteri del Villaggio Aaru nel nuovo trailer

È tempo di festeggiare un altro anniversario di Genshin Impact e MiHoYo ha deciso di offrire ai giocatori un piccolo assaggio del nuovo arco narrativo in arrivo nell'Action RPG.

Con il suggestivo teaser trailer che trovate in apertura, la software house rievoca la complessa storia del Villaggio di Aaru. In seguito alla diffusione di un sapere proibito, una pericolosa corruzione ha preso a dilagare nell'intera città, mettendone a repentaglio la sopravvivenza. Solamente l'intervento di un'anima pura, e il suo successivo sacrificio, hanno arrestato il progressivo disfacimento di Aaru. Prosciugata delle sue energie e trasformatasi in bambina, la salvatrice del villaggio è ora un simbolo di altruismo e devozione.

A raccontare ai Viaggiatori il passato della regione, è Cyno, nuovo personaggio debuttato in-game con l'aggiornamento 3.1 di Genshin Impact. Noto come Giudice dei Segreti, il combattente si appresta ad abbandonare per sempre la sua posizione di responsabilità, per iniziare un viaggio attraverso il continente di Teyvat. Tuttavia, sembra che il suo addio ad Aaru sia destinato a rivelarsi ben più complesso del previsto.



I giocatori di Genshin Impact possono scoprire il nuovo arco narrativo dedicato a Cyno grazie al nuovo aggiornamento 3.1. Tra le novità introdotte dall'update, troviamo anche nuovi punti d'interesse e aree per la regione di Sumeru, che accoglie il Deserto Hypostyle e le terre di Setekh Inferiore e Superiore.