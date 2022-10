Genshin Impact 3.2: nuovi codici di ottobre 2022 per ottenere 300 Primogems gratis

Durante lo Special Program dedicato alla versione 3.2 di Genshin Impact, miHoYo ha distribuito come al solito una piccola raccolta di codici grazie ai quali i giocatori del free to play possono ottenere ben 300 Primogems gratis.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere in premio Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

6SP942Z3XVWH - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

KS6QL3YJFCWM - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

GS6RLKGKWUER - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere tutti i bonus legati ai codici della diretta sono pochissimi e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo per il riscatto, consiste nell'inserimento manuale del codice, vale su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, console della famiglia PlayStation, Android e iOS) e consiste nell'avviare il gioco per poi effettuare l'accesso al menu delle impostazioni, selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Redeem code". Si accede in questo modo ad una schermata attraverso la quale si può inserire tramite una tastiera fisica o virtuale il codice e infine confermare la procedura tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto di qualsiasi codice di Genshin Impact è quello più rapido, sebbene sia utilizzabile solo ed esclusivamente dai giocatori PC, Android e iOS. Gli utenti PlayStation 4/PlayStation 5 possono sfruttare tale metodo solo nel caso in cui sul loro account sia stato abilitato il cross-save totale di Genshin Impact. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse e poi selezionare il tasto "Redeem code" in alto a sinistra: verrete così indirizzati alla pagina dedicata al riscatto dei codici, nella quale immetterli uno alla volta (assicuratevi di selezionare Europa come server).

Ci teniamo a precisare che, come tutti i codici distribuiti nel corso degli eventi di presentazione delle patch, anche quelli elencati poco sopra avranno vita breve. Se quindi vi interessano le ricompense che si possono ricevere mediante il loro riscatto, vi invitiamo a proseguire con l'inserimento dei codici al più presto, poiché a breve non saranno più utilizzabili. Chiunque voglia ricevere i bonus deve assicurarsi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10, requisito fondamentale per poter mettere le mani sulle Primogems gratis. Una volta completata la fase di riscatto in game o sul sito ufficiale, riceverete un messaggio nella casella di posta in game, così da poter aprire il contenuto e riscattare l'allegato cliccando sul tasto "Claim all".