Genshin Impact 3.2: Dori gratis, Nahida, Layla e Scaramouche, tutte le novità in arrivo

Il momento tanto atteso dai giocatori di Genshin Impact è arrivato: Hoyoverse ha infatti trasmesso in diretta streaming l'evento dedicato interamente ai contenuti che approderanno nell'action RPG a mondo aperto il prossimo 2 novembre 2022 con la versione 3.2.

L'update, che prende il nome di "Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises", sarà ricco di contenuti e personaggi inediti. Il primo banner sarà doppio e avrà come protagonisti la new entry Nahida, l'archon Dendro 5 Stelle e la rerun di Yoimiya. La seconda parte dell'aggiornamento permetterà invece ai giocatori di sbloccare Childe e Yae Miko in un altro banner doppio in cui 4 Stelle col rate-up includeranno la nuova arrivata, Layla.

Per quello che riguarda i nemici, verrà introdotto il nuovo boss Dendro Hypostasis, probabilmente legato ai materiali per il potenziamento di Nahida. Il piatto forte è rappresentato dal nuovo weekly boss, ovvero Scaramouche all'interno di una colossale armatura appartenente all'elemento Electro. Sebbene il personaggio non sia ancora arrivato nel titolo come eroe giocabile, farà la sua comparsa come nemico. Ovviamente questa attività settimanale sarà perfettamente integrata nelle nuove quest della storia principale, che dovrebbe metterci di fronte anche ad un altro dei misteriosi membri dei Fatui.

Passando alle feature extra, gli sviluppatori introdurranno una speciale funzionalità tramite la quale si potranno utilizzare dei codici identificativi per copiare piccole porzioni o intere aree delle Serenitea Pot di altri giocatori. Nel corso della stagione potremo anche prendere parte a numerosi eventi a tempo che permetteranno di ottenere gratuitamente Dori (4 Stelle), materiali per il potenziamento di armi ed eroi oltre alle immancabili Primogems. A tal proposito, vi suggeriamo di non perdervi i codici di ottobre 2022 per ottenere 300 Priogems gratis in Genshin Impact, i quali scadranno tra poche ore.