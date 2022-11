Genshin Impact 3.2, Fabulous Fungus Frenzy: come sbloccare Dori gratis

Hoyoverse continua a distribuire personaggi gratuiti dopo l'approdo di Sumeru in Genshin Impact e, nel corso della versione 3.2, i fan del free to play possono accaparrarsi una copia gratuita di Dori, così da sbloccare il personaggio oppure ottenerne una costellazione extra.

Come accedere all'evento

Per poter accedere all'evento a tempo limitato intitolato Fabulous Fungus Frenzy occorre che il giocatore abbia raggiunto l'Adventurer Rank 30 e abbia portato a termine il seguente arco narrativo della storia principale: "Archon Quest Chapter 1: Act 3 - A New Star Approaches". Esiste anche un requisito extra che può essere aggirabile, dal momento che serve semplicemente ad evitare ai giocatori possibili spoiler. L'evento include anticipazioni sulla storia di Yae Miko e sull'Atto 5 del Capitolo 3 dell'Archon Quest: se non siete interessati a questo aspetto, potete accedere al menu degli eventi, selezionare Fabulous Fungus Frenzy e infine cliccare sul tasto Quick Start per iniziare subito a giocare la missione dell'evento.

Come sbloccare Dori gratis

Dopo aver completato la prima fase della quest ambientata a Sumeru, avrete accesso al menu dell'evento, il quale è strutturato in svariate sezioni contenenti attività da completare. Ed è proprio il completamento di questi mini-giochi che vi garantirà la possibilità di accumulare le due monete di Fabulous Fungus Frenzy: Fungus Medal e Mushroom Currency. Prima di poter sbloccare Dori, infatti, dovrete mettere da parte 1.000 unità di ciascuna delle due valute e portare a termine la quest dell'evento "The Strongest Opponent! The Biggest Crisis!". Una volta soddisfatti tutti i requisiti, potete accedere alla schermata per ottenere la ricompensa direttamente dalla pagina dell'evento: selezionate il tasto per sbloccare Dori e infine cliccate su 'Send Invitation' per aggiungere il personaggio alla vostra collezione.

Vi ricordiamo che potete ottenere gratuitamente anche Collei grazie allo Spyral Abyss, dal momento che gli sviluppatori hanno modificato la ricompensa che si ottiene al completamento delle prime stanze dell'attività endgame.

Sapevate che tra qualche settimana Genshin Impact accoglierà la traduzione in italiano? Vi suggeriamo anche di dare un'occhiata alla bizzarra storia dell'utente che ha speso fino a 90000 dollari su Genshin Impact per ottenere alcuni personaggi.