Genshin Impact 3.2: nuovi personaggi, eventi e Primogems gratis, aspettando l'italiano

Hoyoverse ha finalmente confermato che i sottotitoli in italiano arriveranno in Genshin Impact, sebbene tale funzionalità non sarà disponibile prima del prossimo mese.

In attesa di poter giocare il popolare action RPG gratis in stile anima nella nostra lingua, è possibile andare alla scoperta delle numerose novità che caratterizzano l'aggiornamento alla versione 3.2, la quale introduce nuovi personaggi, nemici inediti e qualche feature particolarmente richiesta dagli utenti che apprezzano l'housing.

Nahida e Layla

Tra i contenuti più interessanti della versione 3.2 di Genshin Impact troviamo ovviamente Nahida, il tenero Archon Dendro che è anche protagonista del primo banner a tempo dell'aggiornamento.

La piccola guerriera 5 Stelle è armata di Catalyst e dispone di alcune abilità molto interessanti. La sua Elemental Skill prende il nome di All Schemes to Know e consiste in un'abilità dalle caratteristiche differenti in base al tipo di attivazione: la semplice pressione del tasto sferra un attacco che infligge danno Dentro ad area e marchia i bersagli con il Seed of Skandha, invece tenere premuto il tasto permette di entrare in modalità mira e colpire con grande precisione i nemici da danneggiare e marchiare. A prescindere da quale sia il metodo utilizzato, il Seed of Skandha fa sì che i nemici che ne sono colpiti vengano legati tra loro e subiscano effetti diversi in base alle reazioni elementali che si andranno ad attivare negli istanti successivi.

L'Elemental Burst di Nahida è invece Illusory Heart, una mossa che genera una sorta di cupola chiamata Shrine of Maya, all'interno della quale ogni elemento ottiene dei bonus da sfruttare quando il personaggio è off-field e si utilizzano i restanti elementi del party. Nel primo banner doppio troviamo anche Yoimiya come personaggio 5 Stelle, invece tra i 4 Stelle con rate-up ci sono Bennet (uno dei migliori eroi di supporto nel gioco), Noelle e Razor. Nella seconda parte dell'aggiornamento 3.2 arriverà invece un'altra novità, Layla. In questo caso si tratta di una guerriera armata di spada e appartenente all'elemento. Cryo che fa parte dei 4 Stelle.

Purtroppo non è ancora possibile testare le abilità di questo personaggio, ma gli sviluppatori hanno già fornito numerosi dettagli sulle capacità della spadaccina. La bella Layla può attivare l'Elemental Skill, Nights of Formal Focus, che genera uno scudo in grado di infliggere danno di tipo ghiaccio ad area ed assorbire colpi in base al quantitativo massimo di salute del personaggio. Allo scudo è legata anche la meccanica delle Night Star, proiettili che si possono generare in vari modi e che colpiscono gli avversari infliggendo loro Cryo DMG. QUando invece entra in campo Dream of the Star-Stream Shaker, ovvero l'Elemental Burst, Layla crea una sfera all'interno della quale i bersagli vengono ripetutamente colpiti da proiettili ghiacciati.

Nel banner del nuovo 4 Stelle troveremo anche le rerun di Yae Miko e Childe, sebbene non siano ancora noti i nomi degli altri due personaggi con il rate up tra quelli meno rari. Nel banner delle armi troviamo invece l'arma pensata appositamente per Nahida e che ricorda nella forma la Lampada di Aladino, malgrado il tocco di verde che rimanda all'elemento Dendro. A Thousand Floating Dreams è un Catalyst 5 Stelle che varia i suoi effetti in base agli elementi d'appartenenza dei vari personaggi facenti parte del team. Se chi affianca il portatore dell'arma è dello stesso elemento, allora si ottiene un bonus all'Elemental Mastery pari a 32, in caso contrario si riceve invece un buff del 10% al danno legato all'elemento di chi equipaggia l'arma.

Arriva Scaramouche!

L'altra grande novità dell'update 3.2 di Genshin Impact riguarda l'introduzione di un nuovo boss settimanale al quale si può accedere tramite il completamento dell'Archon Quest appena aggiunta nel free to play. Avanzare nella storia principale porterà al tanto atteso scontro con l'Everlasting Lord of Arcane Wisdom, ovvero l'enorme creatura sotto il controllo di Scaramouche, potente avversario che tutti hanno già conosciuto nel corso della main quest e che tornerà anche nella versione 3.3 sotto forma di Wanderer, sebbene sia ancora da chiarire quale sia il motivo ufficiale del suo legame con l'elemento Anemo (vi sono già alcune teorie dei fan legate a Raiden Shogun che potrebbero aver dato una spiegazione a questo improvviso cambio).

Lo scontro con questo nemico è spettacolare e si divide in più fasi intramezzate da emozionanti cutscene che coinvolgono numerosi personaggi e introducono nuovi argomenti che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nei prossimi capitoli della storia del Traveler. Nella versione 3.2 non troviamo solo il boss settimanale aggiuntivo, dal momento che gli sviluppatori hanno deciso di creare anche un nuovo cubo elementale: per questo motivo è da oggi possibile affrontare il Dendro Hypostasis, l'ultimo di una già ricca serie di nemici appartenenti ad uno specifico elemento che vanno sconfitti secondo regole ben precise e che forniscono al giocatore i materiali utili per il potenziamento di alcuni eroi.

Eventi e Primogems gratis

Il team di sviluppo di Genshin Impact non ha certo dimenticato di arricchire anche l'update 3.2 con una serie di eventi a tempo che permetteranno ai giocatori di completare attività esclusive e accaparrarsi migliaia di Primogems gratis e altre risorse.

Si parte con i divertenti mini-giochi che caratterizzano il primo evento, Adventurer's Trials, per poi passare al ritorno di Marvelous Merchandise, probabilmente l'attività a tempo che permette di accumulare il maggior numero di valuta premium con il minimo sforzo. Questi sono solo due dei tanti eventi che ci accompagneranno nel corso delle prossime settimane e che saranno fondamentali per chi vorrà provare a sbloccare i prossimi due personaggi in arrivo con la 3.3, ovvero Faruzan e Wanderer.

A terminare la sfilza di novità troviamo una feature per il Serenitea Pot che molti desideravano da tempo. Parliamo della possibilità di visitare i mondi personalizzati di altri utenti e riprodurre una porzione della loro isola all'interno del proprio Serenitea Pot. In questo modo sarà possibile replicare le aree più belle senza particolari sforzi, sebbene i giocatori potranno decidere se consentire o meno agli altri di effettuare una copia delle creazioni presenti nei loro Serenitea Pot.