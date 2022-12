Genshin Impact 3.3: il nuovo codice con Primogems gratis è per gli abbonati Amazon Prime

State accumulando le Primogems in vista del ritorno di Raiden Shogun nella seconda fase della versione 3.3 di Genshin Impact? Allora non lasciatevi sfuggire il nuovo codice che si può ricevere grazie al servizio ad abbonamento Amazon Prime Gaming.

Tutti gli utenti che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime e che hanno collegato al profilo dell'ecommerce un account Twitch possono infatti recarsi sulla pagina della promozione e cliccare sul tasto azzurro con su scritto 'Riscatta ora' per visualizzare a schermo un codice esclusivo di Genshin Impact. Effettuando il riscatto del codice all'interno del gioco (dal menu delle impostazioni) oppure tramite l'apposita sezione del sito ufficiale, è possibile ricevere alcune risorse gratuite.

Ecco di seguito il contenuto del pacchetto in regalo con Amazon Prime Gaming:

60 Primogemme

5 unità di Stufato di mele del Norde

8 unità di Ingegno dell'eroe

Come al solito, una volta effettuato il riscatto gli oggetti verranno inviati alla casella di posta in game, così che possiate riscattarli tramite la pressione del tasto 'Riscatta tutto'. Va inoltre precisato che possono usufruire della promo solo i giocatori che hanno raggiunto il Grado Avventuriero 2. Stando a quanto dichiarato da Amazon, inoltre, ogni giocatore che riscatterà almeno 4 degli 8 pacchetti che verranno distribuiti tramite Prime Gaming riceverà una ricompensa personalizzata. Al momento non si conosce il contenuto del bundle, ma si tratterà sicuramente di risorse utili per il potenziamento di armi ed eroi e non si esclude che al suo interno vi sia anche qualche elemento estetico.

Per chi non lo sapesse, il codice si può riscattare anche grazie alla prova gratis di Amazon Prime Gaming, che consente anche di ottenere tantissimi altri contenuti esclusivi e giochi per PC.

Sapevate che Hoyoverse ha confermato ufficialmente attraverso i propri canali social che Alhaitham e Yaoyao arriveranno con l'update 3.4 di Genshin Impact, in arrivo tra poco più di un mese?