Genshin Impact 3.3: come attivare la traduzione in italiano nel gioco gratis

Come ormai ben saprete, durante lo Special Program dedicato al reveal dell'update 3.2 di Genshin Impact è stato finalmente annunciato l'arrivo dei sottotitoli in italiano per il free to play targato Hoyoverse. Scopriamo insieme come fare per modificare la lingua dell'action RPG gratis.

Dopo un'attesa di più di due anni, presto i giocatori potranno giocare Genshin Impact in italiano grazie ai sottotitoli, i quali molto probabilmente andranno abilitati manualmente per tutti coloro i quali hanno già iniziato a giocare in inglese. In questo caso non c'è bisogno di preoccuparsi, poiché basta seguire pochissimi passaggi per recarsi nell'apposita schermata e cambiare la lingua predefinita di Genshin Impact. Per iniziare, avviate il gioco su una qualsiasi piattaforma e cliccate sulla schermata principale per entrare in partita. A questo punto, cliccate sull'icona a forma di testa nell'angolo in alto a sinistra se utilizzate un dispositivo con touch screen, invece premete start sul controller: in questo modo aprirete il menu con numerose opzioni. Selezionate l'icona a forma di ingranaggio sulla colonna a sinistra per accedere alle impostazioni e spostatevi sulla voce 'Language'. Vi ritroverete così nel menu dedicato alla personalizzazione di sottotitoli e doppiaggio: a voi interessa l'opzione 'Game Language', sulla quale dovrete cliccare per far apparire un lungo menu a tendina in cui selezionare italiano. Applicate la modifica e, nel caso in cui non dovesse modificarsi istantaneamente la lingua di gioco, riavviatelo.

Va precisato che questi passaggi potranno essere seguiti solo ed esclusivamente al momento del lancio dell'aggiornamento di Genshin Impact alla versione 3.3, il quale è fissato alla prima settimana del mese di dicembre 2022 e, stando ai calcoli degli utenti e alla roadmap di miHoYo, dovrebbe fare il suo debutto il 7 dicembre. Fino ad allora, recarsi nel menu della lingua permetterà di modificare sottotitoli e doppiaggio (selezionando in questo caso tra giapponese ed inglese), ma non troverete l'italiano e il turco nell'elenco.