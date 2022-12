Genshin Impact 3.3: come ottenere tante risorse gratis con il nuovo codice di dicembre

Avete appena iniziato a giocare a Genshin Impact in occasione del lancio della versione 3.3 con il supporto ai sottotitoli in italiano? Allora potrebbe farvi parecchio comodo il nuovo codice promozionale, il quale consente di ricevere immediatamente un piccolo pacchetto di risorse.

Il codice in questione è "2T9AUV3YPV49" e va immesso sul sito ufficiale del gioco, nella schermata utile per il riscatto dei codici promozionali. Effettuate l'accesso con il vostro account Hoyoverse, selezionate Europa come server ed infine immettere la serie di numeri e lettere per poi confermare con la pressione del tasto "Riscatta".

Chi gioca esclusivamente sulle console PlayStation (PS4 o PS5) e non ha abilitato il cross-save di Genshin Impact non può riscattare il codice tramite il sito web e deve procedere con il riscatto all'interno del gioco: in questo caso basta accedere al menu delle impostazioni, cliccare su account e poi selezionare l'opzione per riscattare il codice.

Ecco di seguito l'elenco con i contenuti del pacchetto gratis:

10.000 Mora: la valuta di Tevyat, si usa per acquistare cibo, ingredienti o per potenziare artefatti, armi ed eroi

la valuta di Tevyat, si usa per acquistare cibo, ingredienti o per potenziare artefatti, armi ed eroi 10 unità di Esperienza dell'Avventuriere: un consumabile che aggiunge 5.000 Punti Esperienza ad un personaggio

un consumabile che aggiunge 5.000 Punti Esperienza ad un personaggio 5 unità di Pollo ai Fiordolci: un consumabile che ripristina il 22% dei Punti Salute massimi e 1.200 PS al personaggio che lo mangia

un consumabile che ripristina il 22% dei Punti Salute massimi e 1.200 PS al personaggio che lo mangia 5 unità di Pancake: un consumabile che rianima un personaggio e ripristina 400 Punti Salute

un consumabile che rianima un personaggio e ripristina 400 Punti Salute 5 unità di Minerale di potenziamento di qualità: cristalli viola comuni che forniscono 2.000 Punti Esperienza ad un'arma selezionata

Vi ricordiamo che il codice resterà valido solo fino al prossimo 17 gennaio 2023 e che il suo riscatto non fa sì che gli oggetti siano immediatamente utilizzabili. Per poter aggiungere i contenuti del bundle all'inventario, infatti, dovrete accedere alla posta in gioco e riscattare gli allegati del messaggio che vi è arrivato in seguito all'immissione del codice.

Avete già letto i 10 trucchi per i nuovi giocatori di Genshin Impact? Sulle nostre pagine trovate anche i passaggi da seguire per attivare i sottotitoli in italiano in Genshin Impact 3.3.