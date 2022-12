Genshin Impact 3.3 in italiano: 10 trucchi per i nuovi giocatori

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: l’aggiornamento che porta alla versione 3.3 di Genshin Impact è ora disponibile e non si limita ad introdurre numerosi contenuti inediti, poiché aggiunge anche la possibilità di giocare in italiano. Se state cogliendo questa opportunità per avvicinarvi al gioco gratis, ecco alcuni trucchi utili per Genshin Impact.

Artefatti

Per quanto la costruzione della squadra e la scelta dell’arma siano influenti, l’elemento di Genshin Impact che più permette di scatenare le potenzialità dei personaggi è l’utilizzo degli Artefatti. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, gli Artefatti sono una sorta di pezzi di equipaggiamento non visibili a schermo che vanno ad intervenire direttamente sui parametri del personaggio e, se utilizzati in set da due o quattro, attivano anche funzioni speciali che in alcuni casi fanno la differenza in battaglia. Sebbene ottenere gli Artefatti sia molto semplice, va precisato che le loro caratteristiche sono casuali e possono modificarsi con i vari potenziamenti: questo significa che chi vuole creare un personaggio perfetto dovrà sudare sette camicie e accumulare tantissimi oggetti di questo tipo con la speranza di ottenere quelli ‘perfetti’. A tal proposito, vi sconsigliamo di prendere parte ai Domini, quella sorta di dungeon il cui completamento ricompensa il giocatore con un Artefatto. Sappiate infatti che i Domini di basso livello garantiscono Artefatti poco efficaci e solo al raggiungimento del Grado Avventura 45 si sblocca l’accesso alla loro versione più complessa, che garantisce la versione più rara di questi pezzi d’equipaggiamento.

Personaggi

Genshin Impact è un free to play e, a differenza di molti altri prodotti mobile, permette a chiunque di giocare nel migliore dei modi senza ricorrere al portafoglio. Ovviamente chi decide di non investire nelle microtransazioni non potrà ottenere tutti i personaggi, ma riuscirà comunque a sbloccarne qualcuno sia grazie alla fortuna che grazie alle tante Primogems che vengono distribuite fra eventi, attività giornaliere e promozioni. Dal momento che non potrete avere tutti gli eroi disponibili, vi suggeriamo di non andare troppo alla ricerca di quelli considerati ‘forti’ o ‘rotti’, poiché non avrete enormi vantaggi nel possedere personaggi con abilità o attacchi leggermente più forti rispetto a quelli di altri. Il nostro consiglio è quello di puntare prevalentemente su quei guerrieri che vi piacciono dal punto di vista estetico e solo in un secondo momento optare per quelli legati ad elementi o ruoli che potrebbero andare a completare alla perfezione il vostro party.

Resina Cristallizzata

Come nella quasi totalità dei free to play, anche in Genshin Impact esiste una risorsa chiamata Resina il cui utilizzo è necessario per riscattare le ricompense al termine di alcune attività endgame come i boss settimanali e i Domini oppure per ricevere i materiali per il potenziamento grazie alle ‘Fioriture Linee Geomantiche’ (in inglese note come Leyline). Dal momento che è fondamentale che la Resina venga consumata costantemente per fare in modo che si rigeneri nuovamente fino a raggiungere il limite, vi suggeriamo di sfruttare l’utilissima meccanica della Resina Cristallizzata. È infatti possibile fabbricare questo consumabile tramite l’esborso di Resina per poi utilizzarlo al completamento di Leyline e Domini per fare in modo che la ricompensa sia doppia: in sostanza, potrete allo stesso tempo conservare la Resina e velocizzare l’ottenimento di Artefatti e risorse per il potenziamento degli eroi. Ovviamente vi è un limite al quantitativo di Resina Cristallizzata che si può trasportare, ma è possibile consumarla e procedere con la creazione di altre unità.

Banner e Pity

Uno degli errori più comuni dei neofiti di Genshin Impact è quello sperperare nel modo sbagliato le Primogems, senza tenere in considerazione le differenze fra i banner a tempo e la fondamentale meccanica del Pity. Esistono infatti tre (o quattro, nel caso dei banner doppi) banner a tempo:

• Desiderio Standard: è quello situato a destra e richiede il consumo di Incontro Predestinato per eseguire le pull. In questo caso il banner è permanente ed è possibile trovare una selezione limitata di armi e personaggi e non conviene mai investire Primogems per provare ad ottenere qualcosa. Vi suggeriamo di pullare in questo banner utilizzando esclusivamente i gettoni gratis che si possono ottenere mensilmente nel negozio

• Desiderio Evento Personaggio 1 e 2: in questo caso si tratta di un banner in cui un personaggio 5 Stelle specifico, solitamente non presente in quello permanente, può essere trovato. Vi sono anche tre personaggi 4 Stelle che hanno maggiori probabilità di essere sbloccati rispetto a tutti gli altri. Le pull in questo banner richiedono l'uso di Destino Intrecciato

• Desiderio Evento Arma: il funzionamento è pressoché identico a quello del banner dei personaggi, ma in questo caso vi sono armi 5 Stelle e 4 Stelle. La risorsa da spendere per le pull è la stessa del banner a tempo degli eroi, ovvero il Destino Intrecciato

Chi non dispone di quantità ingenti di Primogems (ogni pull ne costa 160) dovrebbe limitarsi ad investire nel secondo banner dell’elenco, magari quando c’è in palio un personaggio che gli interessa. In ogni caso sarebbe opportuno tener conto del Pity, un meccanismo che non si resetta al cambio del banner e che è unico per ciascuno di essi: nel peggiore dei casi, la pull numero 80 vi garantirà un personaggio 5 Stelle e, nel caso in cui non dovesse essere quello del banner (c’è il 50% di possibilità che sia lui), entro le successive 80 pull riceverete quell’eroe. In sostanza, il giocatore più sfortunato riuscirà ad ottenere il personaggio che desidera in 160 pull, sebbene vi siano buone probabilità che ciò non accada. Va inoltre specificato che il ritrovamento di un oggetto 5 Stelle resetta il Pity.

Missioni giornaliere

Ora che sapete come funziona il Pity, potete iniziare a pensare a come mettere da parte le Primogems utili per raggiungerlo. Il modo migliore per accumulare la preziosa risorsa di Genshin Impact consiste nel completamento delle quattro missioni giornaliere evidenziate sulla mappa da un piccolo rombo di colore viola. Si tratta di attività solitamente semplici e rapide da completare che si possono sbloccare al raggiungimento del Grado Avventura 12. Ciascuna missione ricompensa il giocatore con 10 Primogems, ma dopo averle completate tutte potete parlare con Katheryne alla Gilda degli Avventurieri per ottenerne altre 20, per un totale di 60 Primogems garantite ogni giorno. Sappiate inoltre che tramite i menu di gioco è possibile decidere in quale regione di Teyvat far apparire le missioni giornaliere, così che possiate anche accumulare le risorse locali durante il loro completamento.

Eventi

La seconda fonte di Primogems sono gli eventi a tempo, i quali si possono raggiungere agilmente dall’apposita sezione dei menu. Per chi non lo sapesse, gli sviluppatori di Genshin Impact sono parecchio generosi nei confronti dei giocatori e tutti gli eventi sono solitamente molto semplici da completare e privi di qualsivoglia barriera legata alla difficoltà. Anche quando vi sono più ricompense ottenibili completando le attività a tempo più complesse, le Primogems si possono ricevere ai livelli più bassi. Dal momento che ogni evento a tempo mette in palio fino a 420 Primogems, potete facilmente intuire quanto sia importante prestare attenzione a qualsiasi iniziativa (solitamente ve n’è sempre almeno una attiva) e completarla prima che sparisca.

Risorse

Dopo aver sbloccato armi o eroi, dovrete potenziarli investendo molte risorse, alcune delle quali richiedono tempo e pazienza per essere accumulate. Da una parte vi sono oggetti speciali che si ricavano dall’eliminazione dei boss, dall’altra vi sono piante, insetti o altri drop comuni del mondo di gioco che si rigenerano ogni 48 ore. Il metodo più semplice per ottenere grosse quantità di questi oggetti è quello di sfruttare la mappa interattiva di Genshin Impact, uno strumento prezioso per qualsiasi giocatore poiché permette di individuare la posizione di tutti i nemici e gli oggetti per massimizzare il numero di risorse raccolte durante la partita. Potete sfruttare questa funzionalità anche per individuare i forzieri nascosti, anch’essi fonte di Primogems.

Xiangling e Collei gratis

L’unico contenuto di Genshin Impact in grado di mettere alla prova i giocatori è l’Abisso a Spirale, una modalità endgame in cui i giocatori vengono chiamati ad affrontare gruppi di nemici in poco tempo e, possibilmente, utilizzando una squadra quasi perfetta. Sebbene i piani più alti di questa modalità siano troppo difficili per chi ha iniziato a giocare da poco, quelli iniziali sono invece più che accessibili e dovreste provare a completarli il prima possibile.Il motivo per cui vi stiamo invitando a prendere parte a questa modalità non sono i Primogems in palio, ma la possibilità di ottenere senza particolari sforzi ben due personaggi gratis. Il completamento del terzo piano vi permetterà di ottenere Xiangling, un ottimo sub DPS Fuoco 4 Stelle, invece il quarto piano vi garantirà Collei, arciera Dendro 4 Stelle.

Microtransazioni

Come avrete compreso leggendo il paragrafo sul Pity e sui Banner, i personaggi e le armi di Genshin Impact sono incredibilmente costosi e occorre spendere cifre folli per ottenerli tutti o per potenziarne le costellazioni, ovvero ottenere più copie dello stesso eroe. Proprio per questo motivo, vi sconsigliamo di ricorrere alle microtransazioni per l’acquisto dei pacchetti di Primogems, i quali a fronte di investimenti notevoli non garantiscono l’eroe che si desidera. Ciò non significa che gli sviluppatori non vadano supportati e chi apprezza il gioco può optare per l’acquisto in-app migliore per il rapporto che vi è tra la spesa e gli oggetti ricevuti. Ci riferiamo alla Benedizione lunare del firmamento, che consente con circa 5 euro di ottenere 90 Primogems ad ogni login per un totale di 30 giorni e, all’acquisto, un totale di 300 Cristalli: in sostanza, state acquistando 3.000 Primogems con 5 euro (comprare un bundle con lo stesso ammontare di gemme vi costerebbe quasi 50 euro). In alternativa potreste investire nel Pass, le cui armi sono molto utili e si possono ottenere con 10 euro insieme ad un gruzzoletto di Primogems e ad un mare di risorse.

Cross-save

L’ultimo consiglio che diamo a chi sta per iniziare a giocare Genshin Impact su una qualsiasi piattaforma è quello di abilitare il cross-save, poiché si tratta di una delle funzionalità più utili del titolo Hoyoverse. Che preferiate giocare su PC, smartphone (Android/iOS) o PlayStation, sfruttare i progressi unificati vi permetterà di passare da una piattaforma all’altra senza soluzione di continuità e di avere il vostro profilo senza a portata di mano. Considerate anche che il gioco funziona molto bene su tablet e cellulari, dispositivi che potreste utilizzare per completare le attività giornaliere quando siete fuori casa o avete poco tempo per accedere al PC o alle console.