Genshin Impact 3.3: al via il preload dell'update con l'italiano, come scaricarlo

Se volete farvi trovare preparati al lancio della versione 3.3 di Genshin Impact, la quale permetterà di giocare l'action RPG gratis in lingua italiana, sappiate che è ora possibile procedere con il preload dell'aggiornamento.

PC

Gli utenti che giocano a Genshin Impact da PC possono già effettuare il download di tutti i file del prossimo aggiornamento attraverso il client, anche nel caso in cui utilizzino l'Epic Games Store per avviare il titolo. A prescindere dalla versione del free to play, basta avviare il client e cliccare sul tasto giallo in basso a destra con su scritto "Preinstallazione del gioco" per iniziare a scaricare la prossima versione del gioco, la quale verrà installata automaticamente quando si avvierà il titolo al momento del debutto della versione 3.3, previsto nella notte fra il 6 ed il 7 dicembre 2022.

Android, iPhone e iPad

Chi utilizza invece un tablet o uno smartphone, può avviare il download direttamente dal gioco. Avviate Genshin Impact sul vostro dispositivo e accedete al menu delle impostazioni, poi selezionate la voce "Other" nella colonna a sinistra della schermata e, in corrispondenza di "Pre-Install Resource Package", cliccate su "Pre-Install Now". Verrete riportati nella schermata iniziale e verrà avviato il download dei file dell'update 3.3. Sappiate però che al lancio dell'aggiornamento dovrete scaricare una piccola patch da Google Play Store o App Store.

Non è invece possibile effettuare il preload su PlayStation 4 e PlayStation 5: in questo caso i giocatori dovranno attendere il lancio della versione 3.3 ed avviare il download dell'aggiornamento. Nel caso in cui non dovesse avviarsi da solo, potete forzare il download cliccando con il tasto Options sull'icona del gioco e poi ricercare manualmente nuove versioni.

Avete già dato un'occhiata al nuovo trailer del Vagabondo in Genshin Impact 3.3?