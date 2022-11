Genshin Impact 3.3: l'update con i sottotitoli in italiano ha una data d'uscita

Se siete in attesa dell'introduzione del supporto alla lingua italiana in Genshin Impact, sappiate che non ci vorrà molto. Nel corso delle ultime ore, infatti, il team di sviluppo del popolare free to play ha ufficializzato il giorno di lancio dell'aggiornamento alla versione 3.3.

Hoyoverse ha aperto il portale ufficiale dedicato alle pre-registrazioni dei videogiocatori italiani, i quali possono iscriversi al sito non solo per ricevere una notifica al debutto del prossimo update di Genshin Impact, ma anche per provare a vincere uno dei numerosi premi che verranno distribuiti ai fortunati vincitori del concorso. Non è questo però il dato interessante, poiché l'elemento che ha subito attirato l'attenzione dei videogiocatori è nel banner principale del sito, il quale rende finalmente ufficiale la data d'uscita della versione 3.3. I giocatori del free to play potranno infatti scaricare e giocare la versione italiana di Genshin Impact a partire dal prossimo 7 dicembre 2022, ovvero tra circa due settimane.

A questo punto ci aspettiamo una diretta streaming dedicata alle novità del content update questo fine settimana o quello successivo, così da scoprire anche tutti i dettagli su Wanderer e Faruzan, i due personaggi che arriveranno con i futuri banner a tempo.

