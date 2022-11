Genshin Impact 3.3: dal Vagabondo all'italiano, tutte le novità del prossimo update

Si è appena concluso lo Special Program incentrato sull'update 3.3 di Genshin Impact, il quale introdurrà anche i sottotitoli in italiano e turco per il free to play targato Hoyoverse. Ovviamente non si tratta dell'unica novità dell'aggiornamento, che renderà disponibili nuovi contenuti e personaggi.

L'aggiornamento prenderà il nome di 'Lucidità dei sensi, Vacuità dell'esistenza' e proporrà una nuova Archon Quest che ci spiegherà nel dettaglio la trasformazione di Scaramouche nel Vagabondo, per via della quale ha modificato il suo aspetto e il suo elemento principale (passando da Electro ad Anemo). Oltre ad aver mostrato in azione il Vagabondo e Faruzan, i personaggi che si potranno ottenere con i futuri banner a tempo, gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo dell'evento Akitsu Kimodameshi, grazie al quale si potranno ricevere tante Primogems gratis, materiali per il potenziamento e persino una spada 4 Stelle, la Toukabou Shigure. Alla base di questo evento troviamo un mini-gioco ispirato al celebre Arkanoid, in qui il giocatore deve controllare un segmento per far rimbalzare un oggetto e distruggere gli elemento dello scenario. Non manca nemmeno il ritorno di Windtrace, ovvero il nascondino, che ci farà nuovamente giocare l'attività in compagnia di amici o altri utenti.

Oltre ad altri eventi minori, l'update 3.3 introdurrà anche il gioco di carte collezionabili Invokazione del genio, nel quale potremo sfidare altri utenti o l'intelligenza artificiale con un set di regole che ricorda quelle di Hearthstone e nel quale si sfruttano le reazioni elementali proprio come nei combattimenti 'standard'. Pare inoltre che vi sia la possibilità di personalizzare le carte con skin extra, in modo simile a quanto visto di recente in Marvel Snap. L'ultima novità riguarda l'introduzione dei sottotitoli in turco e in italiano, che saranno disponibili sin dal lancio dell'aggiornamento, fissato al prossimo 7 dicembre 2022.

