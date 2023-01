Genshin Impact 3.4: nuovi personaggi, armi e 600 Primogems gratis per tutti

Come promesso, è uscito oggi l'aggiornamento 3.4 di Genshin Impact con tantissime sorprese. I giocatori riceveranno inoltre 600 Primogems come ricompensa per le operazioni di manutenzione, un bel bottino da riscattare prima di avventurarsi alla scoperta delle novità di Genshin Impact.

E le novità di Genshin Impact 3.4 sono davvero numerose a partire dalla nuova area esplorabile Desert of Hadramaveth nella regione di Sumeru, ma non solo perché sono disponibili anche nuovi personaggi tra cui "Admonishing Instruction" Alhaitham (Dendro) e "Burgeoning Grace" Yaoyao (Dendro).

E i nuovi contenuti non finiscono qui perché troviamo anche nuove armi come la Spada 5 Stelle Light of Foliar Incision, nuovi costumi e nuove quest per la storia principale tra cui Alhaitham's Story Quest Vultur Volans Chapter Act I The Illusions of the Mob.

Questo massiccio update porta in dote anche risoluzione di bug e problemi tecnici, migliorie al bilanciamento e ottimizzazioni su tutte le piattaforme, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'esperienza. L'aggiornamento 3.4 di Genshin Impact è già disponibile su PC, PS4, PS5, iOS e Android.

Lo sapevate? Mika e Dehya arriveranno in Genshin Impact con la versione 3.5, il prossimo aggiornamento del gioco includerà due nuovi personaggi e altri contenuti non ancora annunciati ma che scopriremo presumibilmente nel corso delle prossime settimane.