Genshin Impact 3.4: risorse e Primogems gratis con i nuovi codici di gennaio 2023

Se avete bisogno di Primogems e risorse per godervi al meglio tutte le novità dell'update 3.4 di Genshin Impact, sappiate che sono ora disponibili i nuovi codici di gennaio 2023.

Ecco di seguito i codici che si possono riscattare nel free to play targato Hoyoverse:

DAQS9FPX2U35 - Ricompense: 60 Primogems e 5 unità di Esperienza dell'Avventuriero (i libri verdi per potenziare i personaggi)

FTRUFT7AT5SV - Ricompense: 10.000 Mora, 10 unità di Esperienza dell'Avventuriero, 5 unità di Minerale di potenziamento di qualità e 10 unità di cibo

A questi due codici, che dovrebbero restare validi fino al mese di febbraio 2023, se ne aggiunge un altro dedicato esclusivamente agli abbonati ad Amazon Prime Gaming, i quali possono recarsi nella pagina della promozione e aderirvi, così che compaia a schermo un terzo codice da riscattare. Il codice in questione permette di ottenere 60 Primogems, 8 unità di Ingegno dell'eroe (i libri viola per potenziare i personaggi) e 5 unità di Tortino di granchio, prosciutto e verdure al forno.

Per riscattare i codici è sufficiente visitare l'apposita sezione del sito ufficiale, selezionare Europa come server e poi immettere la sequenza di numeri e lettere. Una volta confermato il codice, gli oggetti verranno inviati al vostro account attraverso la casella di posta virtuale: per aggiungerli all'inventario vi basterà visitare il menu della posta e cliccare sul tasto 'Riscatta tutto'.

Chi gioca esclusivamente su PlayStation 4 o PlayStation 5 e non ha abilitato il cross-save totale di Genshin Impact può effettuare il riscatto tramite il menu delle impostazioni, cliccando sull'apposita voce nella sezione Account.

