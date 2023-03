Genshin Impact 3.5: come ottenere l'equivalente di 3360 Primogems gratis

Se avete aggiornato Genshin Impact alla versione 3.5, sappiate che esiste una nuova funzionalità che permette di ottenere senza particolari difficoltà ben 21 Desideri Intrecciati, ovvero l'equivalente di 3360 Primogems da spendere nei banner a tempo di armi e personaggi.

Una delle principali novità dell'ultimo aggiornamento gratuito del free to play targato Hoyoverse consiste infatti nella possibilità di ottenere una lauta ricompensa al completamento di ciascun Atto facente parte delle Missioni Archon, ovvero tutta la serie di quest che permettono alla storia principale di proseguire. Dal momento che in totale vi sono ben 21 atti che vanno a comporre le Missioni Archon di Genshin Impact, questo significa che tutti i giocatori che completano ogni singola quest della storia principale possono procedere al riscatto di 21 pacchetti, ciascuno dei quali include alcune risorse utili per la progressione ed un Desiderio Intrecciato: questo 'gettone' ha un valore di 160 Primogems e può essere utilizzato nei banner a tempo delle armi o in quello dei personaggi. Facendo due calcoli, il riscatto di tutte le ricompense equivale ad ottenere un totale di 3.360 Primogems gratis, utilissime per chi vuole provare a sbloccare qualche 5 Stelle.

Per riscattare queste ricompense occorre visitare il menu principale, selezionare la voce Manuale dell'Avventuriere e cliccare sulla tabella Guida sulla sinistra: una volta in questa schermata, noterete nella parte alta dello schermo la presenza di un piccolo banner che segnala la disponibilità di una ricompensa relativa al completamento di una missione. A questo punto non vi resta altro da fare che cliccare sull'icona a forma di pacchetto regalo sulla destra tante volte quante sono gli Atti delle Missioni Archon completate. Se non l'avete ancora fatto, portate a termine tutte le quest rimanenti così da poter accedere anche alle restanti Primogems gratis.

In ogni caso, sappiate che questa funzionalità è permanente e anche nei prossimi update sarà possibile procedere con il riscatto: insomma, se non avete bisogno urgente di questi Desideri Intrecciati potete completare le missioni in un secondo momento.

