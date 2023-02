Genshin Impact 3.5, Dehya in azione: la leonessa a caccia nel nuovo trailer

A poche ore di distanza dalla pubblicazione della versione 3.5 di Genshin Impact, è tempo di osservare in azione Dehya, nuova eroina in arrivo con l'aggiornamento dell'Action RPG.

Nel cuore del deserto, l'eroina è impegnata in una strenua difesa del villaggio di Aaru, spesso preda delle mire criminali di predoni e furfanti. Chiunque di avvicini all'insediamento con intenzioni ostili deve dunque prepararsi a fare i conti con lo "splendore della leonessa", come è spesso chiamata la furia di Dehya.

Presentata con il trailer che trovate in apertura, Dehya è una combattente legata all'elemento Pyro e caratterizzata da uno stile di combattimento particolarmente feroce. Tra assalti a mani nude e fendenti del suo possente spadone, la leonessa non lascia scampo a nessuno dei suoi avversari, con assalti potenziati dal vigore di fiamme ardenti. A tanta violenza, si accompagna però anche una certa bontà d'animo, che spinge la giovane a cercare, quando possibile, di evitare la morte ai suoi avversari.



Personaggio di grado 5 Stelle, Dehya sarà disponibile in concomitanza con il debutto della versione 3.5 del free to play di MiHoYo. Successivamente, l'Action RPG accoglierà ulteriori combattenti, tra i quali i già confermati Baizhu e Kaveh di Genshin Impact, in arrivo nel gioco nel corso dei prossimi mesi.