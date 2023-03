Genshin Impact 3.5 ora disponibile: nuovi personaggi, armi e arco narrativo, le novità

Dopo la consueta fase di manutenzione durata cinque ore, la versione 3.5 di Genshin Impact è ora disponibile per essere scaricata su tutte le piattaforme di riferimento del gacha game. MiHoYo ha distribuito le patch note con cui possiamo consultare tutte le novità introdotte dal team cinese.

Oltre ad aver elargito la solita dose di x600 Primogems come compensazione per l'attesa della manutenzione, gli sviluppatori hanno svelato nel dettaglio tutti i contenuti introdotti con la nuova versione di Genshin Impact.

Partiamo ovviamente dai nuovi personaggi: Dehya è una combattente di livello 5 legata all'elemento Pyro, descritta come "Un membro degli Eremiti, un'organizzazione mercenaria che vaga per le sabbie di Sumeru. Valorosa e potente, gode di grande fama tra i suoi compagni eremiti". Mika è invece un personaggio di livello 5 legato all'elemento Cryo: "Un giovane cavaliere nato in una famiglia umile. Svolge l'incarico di topografo di prima linea all'interno della sua compagnia. Ha un carattere cauto e discreto".

Tra le nuove armi abbiamo la Beacon of the Reed (Claymore da 5 stelle) e la Sea Mailed Flower (Claymore da 4 stelle), e non è di certo da trascurare l'Archon Quest Chapter III: Act VI "Caribert", il nuovo arco narrativo a cui potrete accedere una volta raggiunto il livello 35. Questo nuovo atto includerà Dehya’s Story Quest – Mantichora Chapter: Act I, una quest dedicata al nuovo personaggio introdotto nel gioco, e i nemici inediti Lionsblood Abyss Herald: Frost Fall e Black Serpent Knight: Rockbreaker Ax. Se interessati ad approfondire le altre innumerevoli modifiche apportate da MiHoYo vi rimandiamo al changelog completo.