Genshin Impact 3.5: Primogems gratis con il primo codice di marzo 2023

Per celebrare il debutto dell'aggiornamento alla versione 3.5 di Genshin Impact, Hoyoverse ha appena pubblicato un nuovo codice a tempo grazie al quale i giocatori del free to play possono accaparrarsi risorse e Primogems gratis.

Il codice, che permette di ottenere 60 Primogems e 5 manuali per far aumentare il livello dei personaggi, è il seguente: "LA9C3RHPPHQH".

I passaggi da seguire per ricevere tutti i bonus legati al codice in questione sono pochissimi e dipendono principalmente dai dispositivi che utilizzate per giocare a Genshin Impact. Il primo metodo per il riscatto del codice è funzionante su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android): basta accedere al gioco, entrare nella schermata delle impostazioni e poi selezionare Account, scegliendo infine il tasto "Riscatta ora" per poter immettere la sequenza di numeri e lettere.

Il secondo metodo utile per il riscatto di qualsiasi codice di Genshin Impact è molto più veloce del precedente, ma ha delle limitazioni: a meno che sul vostro account non si stato attivato il cross-save totale di Genshin Impact, questo sistema funzionerà solo su PC, iPhone, iPad, Android e GeForce Now. Seguire questa procedura è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse e poi selezionare il tasto "Riscatta codice" in alto a sinistra per visualizzare una schermata all'interno della quale immettere tutti i codici e riscattarli in una manciata di secondi (assicuratevi di selezionare Europa come server ed inserite il codice nell'area 'Codice regalo').

Come tutti i codici di Genshin Impact, anche questo non resterà valido per sempre e conviene affrettarsi prima che non sia più utilizzabile. Va inoltre precisato che le ricompense non vengono immediatamente inviate all'inventario, ma dovrete riscattarle manualmente attraverso il menu della posta in game.