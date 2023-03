Genshin Impact 3.5: altre Primogems gratis con il nuovo codice per gli utenti Prime Gaming

Avete bisogno di qualche Primogem per provare a sbloccare Dehya o Cyno nel corso della versione 3.5 di Genshin Impact? Sappiate allora che è arrivato un nuovo codice gratis per tutti gli utenti abbonati ad Amazon Prime Gaming.

Per poter usufruire dell'iniziativa, i giocatori che hanno associato il loro profilo Amazon Prime a quello Twitch possono recarsi sulla pagina ufficiale dell'offerta e procedere con il riscatto. Cliccando sull'apposito tasto, vi verrà fornito un codice da inserire sul portale di Genshin Impact nell'apposita sezione oppure direttamente nel gioco, attraverso il menu delle impostazioni.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense incluse nel Bundle Prime Gaming #5 di Genshin Impact:

Primogemme x60

Arguzia dell'eroe x8

Adventurer's Breakfast Sandwich x5

Una volta completato il riscatto, dovrete visitare il menu della posta all'interno del gioco per poter reindirizzare tutti gli oggetti nell'inventario. Vi ricordiamo inoltre che il codice è valido su tutte le piattaforme sulle quali è possibile far girare il titolo Hoyoverse, ovvero PC (client ufficiale, Epic Games Store, Nvidia GeForce Now), PlayStation 4, PlayStation 5, iOS (iPhone e iPad) e Android.

Per chi non lo sapesse, grazie a questi pacchetti potrete sbloccare in maniera del tutto gratuita le Ali del Banchetto Stellato in Genshin Impact. Avete letto anche la nostra guida con tutti i consigli utili su come ottenere l'equivalente di 3360 Primogems gratis in Genshin Impact 3.5?