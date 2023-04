Genshin Impact 3.6: risorse e Primogems gratis con i nuovi codici di aprile 2023

Avete appena iniziato a giocare con i nuovi contenuti della versione 3.6 di Genshin Impact? Sappiate allora che è ora possibile riscattare due codici con i quali si possono ricevere tante ricompense e Primogems in maniera del tutto gratuita.

Ecco di seguito i nuovi codici di aprile 2023 di Genshin Impact:

Codice: LAQZMTPKNTYH - Ricompensa: 60 Primogems e 5 manuali per il potenziamento degli eroi

Codice: GA9FPD42SJ4V - Ricompensa: 10.000 Mora, 10 manuali per il potenziamento degli eroi, 5 cristalli per il potenziamento delle armi e vari consumabili

I passaggi da seguire per il riscatto dei codici sono sempre gli stessi. Se siete su PlayStation 4 o PlayStation 5 e non avete attivato il cross-save totale di Genshin Impact, allora dovete necessariamente recarvi nella schermata di riscatto codici che si trova nel menu delle impostazioni: qui occorre selezionare la voce "Account" e infine cliccare sul tasto "Riscatta ora" per far apparire una tastiera virtuale utile per l'immissione del codice.

Tutti gli altri possono invece sfruttare un metodo molto più veloce, dal momento che il sito ufficiale di Hoyoverse dispone di un pratico sistema per il riscatto dei codici che è valido per tutti coloro i quali utilizzano il cross-save e giocano su una qualsiasi piattaforma (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android). In questo caso è sufficiente visitare il sito ufficiale, effettuare l'accesso con il vostro account Hoyoverse e infine visitare la pagina per il riscatto dei codici. Qui serve selezionare il server Europa e poi inserire la sequenza di numeri e lettere, per poi confermare.

A prescindere da quale sia il metodo di riscatto utilizzato, i codici non permettono di ottenere automaticamente le ricompense. Dopo aver inserito il codice è fondamentale che si avviii il gioco e si raggiunga il menu della posta: qui sarà possibile trovare i messaggi con le varie risorse gratis in allegato, pronte per essere riscattate con l'apposito tasto.

Avete già letto dell'annuncio di Kirara in Genshin Impact?