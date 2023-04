Genshin Impact 3.6: una valanga di novità e 600 Primogems gratis per tutti

Il nuovo attesissimo aggiornamento 3.6 di Genshin Impact è ora disponibile, questo corposo update introduce aree esplorabili, nuovi personaggi, quest per la storia principale e tantissimi altri contenuti, inoltre i giocatori riceveranno ben 600 Primogems gratis al login, davvero niente male.

Nello specifico si riceveranno 300 Primogems per il down dei server (60 Primogems per ogni ora) e altre 300 Primogems come ringraziamento. Parlando di contenuti invece, segnaliamo il debutto di due aree aggiuntive nella regione di Sumeru, ovvero Gavireh Lajavard e Realm of Farakhker, debuttano anche nuovi personaggi tra cui "Beyond Mortality" Baizhu (Dendro) a 5 stelle e "Empyrean Reflection" Kaveh (Dendro) a quattro stelle, infine non mancano armi inedite (Jadefall's Splendor) e artifatti.

L'aggiornamento 3.6 aggiunge anche le quest Nahida's Story Quest Sapientia Oromasdis Chapter Act II Homecoming e Baizhu's Story Quest Lagenaria Chapter Act I The Heart of Healing oltre all'evento Layla Act I Ever Silent Stars e le world quest Khvarena of Good and Evil, An Artist Adrift, Pale Fire, Monumental Study e Lightcall Resonance.

Non mancano poi migliorie tecniche, risoluzione di bug e correzione di piccoli problemi con l'obiettivo di ottimizzare ulteriormente l stabilità generale del gioco su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, iPhone, iPad e dispositivi Android). Kirara arriva invece con Genshin Impact 3.7, bisognerà dunque attendere il prossimo aggiornamento per saperne di più.