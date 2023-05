Genshin Impact 3.7 in arrivo: data e orario dell'update, preload e Primogems gratis!

Il lancio della versione 3.7 di Genshin Impact ha finalmente una data definitiva, con il team di MiHoYo che dà appuntamento ai Viaggiatori a questa settimana.

L'aggiornamento dedicato al free to play debutterà infatti nella giornata di mercoledì 24 maggio, alle ore 14:00 del fuso orario italiano. Per garantire la corretta implementazione di tutti i contenuti inediti, i server del free to play resteranno inaccessibili per circa cinque ore. Per ricompensare i giocatori della pazienza, MiHoYo offrirà in omaggio 300 Primogems gratis, da utilizzare a proprio piacimento in Genshin Impact.

Novità assoluta per il free to play, per la prima volta i Viaggiatori possono farsi trovare pronti all'attivazione dei nuovi contenuti grazie all'abilitazione delle funzioni di preload. Queste ultime sono per il momento limitate alla versione PC e mobile dell'Action RPG, ma ipotizziamo che possano prossimamente farsi anche strada anche nella declinazione console di Genshin Impact.



Spazio infine alla presentazione dei contenuti della versione 3.7 di Genshin Impact. Tra le principali novità, spicca l'evento dedicato a Yoimiya, combattente di grado 5 stelle protagonista del prossimo arco narrativo. La missione storia Capitolo del Carassius Auratus: Atto II racconterà infatti le origini del personaggio di tipo Pyro. Spazio infine anche all'esordio di Kirara, combattente di tipo Dendro e di grado 4 stelle pronta a esordire a Teyvat.