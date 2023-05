Genshin Impact 3.7: come ottenere 300 Primogems gratis con i nuovi codici di maggio 2023

Seguendo quella che ormai è una tradizione, Hoyoverse ha distribuito i nuovi codici di Genshin Impact durante la diretta streaming dedicata a tutte le novità dell'aggiornamento alla versione 3.7.

Di seguito potete trovare l'elenco con tutti i codici il cui inserimento permette di ricevere Primogems gratis, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

XT82F8JZS4TR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico (i cristalli viola per potenziare le armi)

2SRKFQ2YSMVV - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Ingegno dell'Eroe (i manuali viola per potenziare i personaggi)

5A92W9JZBLCH - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

I passaggi da seguire per ricevere tutti i bonus legati ai codici della diretta sono pochissimi e variano in base alla piattaforma che si utilizza per giocare. Il primo metodo per il riscatto del codice, leggermente più complesso per via dell'inserimento manuale di numeri e lettere, è perfettamente valido su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, GeForce Now, iPhone e Android) e consiste nell'eseguire prima l'accesso al menu delle impostazioni e poi selezionare la voce "Account", cliccando infine sul tasto "Riscatta ora". Se avete seguito alla lettera le istruzioni, vi si aprirà una finestra in cui inserire tramite una tastiera fisica o virtuale (nel caso in cui siate su PlayStation o smartphone) il codice e poi confermare tramite la pressione dell'apposito tasto.

Il secondo metodo utile per il riscatto di qualsiasi codice di Genshin Impact è molto più veloce rispetto al primo, ma in questo caso vi sono piccole limitazioni che non lo rendono utilizzabile da tutti. A meno che sul vostro account non si stato attivato il cross-save totale di Genshin Impact, questo sistema è funzionante esclusivamente su PC, iPhone, iPad, Android e GeForce Now. Seguire questa procedura richiede solo pochi secondi: è sufficiente eseguire l'accesso al sito ufficiale del free to play targato Hoyoverse, selezionare il tasto "Riscatta codice" in alto a sinistra e recarsi così nella pagina adibita a questa particolare funzione. Vi ricordiamo come sempre di selezionare Europa come server prima di inserire il codice nell'area 'Codice regalo' e poi confermare il tutto.

Come tutti i codici distribuiti all'annuncio della nuova versione, anche questi avranno una durata limitata nel tempo e resteranno attivi solo per poche ore. Nel caso in cui foste interessati ad ottenere le ricompense, quindi, vi invitiamo a riscattarli nel più breve tempo possibile. Per chi non lo sapesse, il requisito per il riscatto dei tre codici consiste nel disporre di un account il cui personaggio ha già raggiunto il Grado Avventuriero 10 nel free to play. Una volta utilizzati i codici, le ricompense verranno inviate all'account tramite messaggi di posta in game.